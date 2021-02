Ngày đầu tiên của năm Tân Sửu, 15 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo thống kê, so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 7 người chết, giảm 2 người bị thương.



Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu sau một năm thực hiện Nghị định 100



Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn người tham giao giao thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)





Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 (ngày 12/2), cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 11 người.



So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, giảm 7 người chết, giảm 2 người bị thương.



Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các Lễ hội đầu Xuân năm 2021, trong ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện, xử lý lập biên bản hơn 1.764 trường hợp vi phạm; tạm giữ hơn 1 xe ôtô; 689 xe môtô; tước 108 giấy phép lái xe.



Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 178 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3 trường hợp sử dụng ma túy.



Lực lượng Cảnh sát đường thủy phát hiện, lập biên bản 15 trường hợp vi phạm.



Đánh giá về tình hình trật tự an toàn giao thông, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, không xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính, người dân đi lại thuận lợi.



Tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy, xe đạp điện...



Bên cạnh đó, việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông vẫn còn cao. Do vậy, để đảm bảo người dân du Xuân đón Tết an toàn trên các cung đường, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì hoạt động 24/7, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)