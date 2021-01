Chân dung 'bà trùm' đường dây lô đề lớn nhất từ trước tới nay, giao dịch lên tới 2 tỷ đồng/ngày

Mới đây, Công an TP.Hà Tĩnh đã triệt phá thành công đường dây lô đề lớn nhất trên địa bàn do một phụ nữ 8x cầm đầu với số tiền giao dịch hàng ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng.



Đối tượng Đặng Thị Vân Anh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Theo đó, các đối tượng tham gia đường dây lô đề này chủ yếu là lao động tự do, chỉ hoạt động tại nhà riêng có gia cố nhiều lớp cửa và khóa chắc chắn. Các đối tượng này không trực tiếp gặp mặt hay giao dịch với người lạ, thường xuyên thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động. Điều này đã gây không ít trở ngại cho quá trình điều tra.



Qua điều tra, Công an TP.Hà Tĩnh nhanh chóng xác định đối tượng Đặng Thị Vân Anh (SN 1982, trú tổ 5, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) là người cầm đầu đường dây này. Để che mắt lực lượng chức năng, Vân Anh đã lên kế hoạch tổ chức với thủ đoạn kín đáo, tinh vi, các đối tượng cấu kết chặt chẽ, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.



Công an TP.Hà Tĩnh triệu tập, làm việc với các đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh



Được biết, chuyên án LĐ1220 đã được lực lượng chức năng để mắt và lên kế hoạch triệt phá từ tháng 12/2020. Sau thời gian dài thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 14/1/2021, Công an TP.Hà Tĩnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tấn đột kích đồng loạt tại 15 tụ điểm trên khắp địa bàn tại các phường: Bắc Hà, Nguyễn Du, Trần Phú, Thạch Quý thuộc TP.Hà Tĩnh và xã Lưu Vĩnh Sơn, thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà. Bước đầu, cơ quan công an xác định và bẳt giữ 12 đối tượng có liên quan đến đường dây này.



Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết, đây là chuyên án đánh bạc dưới hình thức lô đề có mức giao dịch hằng ngày rất lớn, liên quan đến nhiều địa bàn. Bước đầu xác định đường dây này đã hoạt động hơn 3 năm nay, gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp. Hằng ngày, đại lý các cấp nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển qua tin nhắn di động cho Đặng Thị Vân Anh để đối tượng này nhập vào phần mềm tính được - thua. Số lượng con bạc tham gia đông, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch khoảng 2,2 tỷ đồng.



Đặc biệt, việc phá thành công chuyên án LĐ1220 không chỉ triệt xóa đường dây lô đề do Đặng Thị Vân Anh cầm đầu mà còn bắt giữ và xóa sổ 3 đường dây lô đề lớn trên địa bàn lần lượt do Đinh Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ly Na, Lê Thị Nha Trang tổ chức, cầm đầu.



Hiện, Công an TP.Hà Tĩnh tiếp tục củng cố hồ sự, tài liệu chứng cứ để mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.



12 đối tượng có liên quan đến đường dây gồm:



1. Đặng Thị Vân Anh (SN 1982), trú tổ 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh



2. Đinh Thúy Hằng (SN 1977), trú tổ 3, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh



3. Nguyễn Thị Ly Na (SN 1982), trú tổ 1, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh



4. Lê Thị Nha Trang (SN 1983), trú tại tổ 4, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh



5. Nguyễn Thị Lan (SN 1980), trú thôn Vĩnh Trung, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà



6. Trương Thị Hạnh (SN 1967), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh



7. Trần Thị Hải Yến (SN 1977), trú tổ 8 phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh



8. Lê Thị Hồng Thắm (SN 1980), trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh



9. Nguyễn Thị Minh (SN 1982), trú xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh



10. Lê Thị Lan (SN 1983), trú tổ 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà



11. Dương Thị Lam (SN 1991), trú xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà



12. Trần Thị Linh Giang (SN 1993), trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.



