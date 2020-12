Phá đường dây lô đề liên tỉnh 1 tháng giao dịch 15 tỉ đồng

Công an tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa bị triệt phá đường dây lô đề liên tỉnh đã hoạt động nhiều năm nay, với số tiền giao dịch khoảng 15 tỉ đồng trong 1 tháng gần đây.



Các nghi phạm trong đường dây lô đề liên tỉnh bị bắt giữ ẢNH: HÙNG CƯỜNG

Ngày 13.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề, triệu tập và bắt giữ 25 nghi phạm.

Trước đó, ngày 10.12, lực lượng công an đã triệu tập và bắt giữ các nghi phạm trong đường dây nói trên để điều tra về hành vi đánh bạc. Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô và các tang vật khác liên quan đến việc ghi lô đề. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động liên tỉnh từ nhiều năm nay và có 5 cấp đại lý, trung bình mỗi ngày giao dịch khoảng 500 triệu đồng. Trong 1 tháng gần đây, số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 15 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra.

Theo TNO