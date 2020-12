Quảng Bình: 2 chị em ruột chết trên giường, nghi do ngộ độc khí than sưởi ấm

Người thân tá hỏa khi phát hiện 4 mẹ con chị Lan nằm bất động trên giường ngủ, nghi do ngộ độc khí than.



Gia Lai: Sản phụ tử vong vì ngộ độc khí khi nằm lò than

Ngôi nhà của vợ chồng chị Lan, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: H.M





Vụ nghi ngộ độc khí than thương tâm nói trên vừa xảy ra sáng ngày 3.12 tại xã Đồng Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình. Ngoài 2 cháu nhỏ là chị em ruột đã tử vong thì người mẹ và người con út đang được cấp cứu tại bệnh viện.



Theo đó, thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương cho hay, sáng ngày 3.12, một người bà con đã phát hiện nhà của vợ chồng anh chị Dương Sỹ Thanh và Trần Thị Thúy Lan có dấu hiệu bất thường.



Khi kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện 4 mẹ con chị Lan nằm bất động trên giường ngủ, nghi do ngộ độc khí than.





Các chậu than được tìm thấy dưới giường ngủ - Ảnh: H.M





Trong đó, 2 người con ruột của vợ chồng anh Thanh và chị Lan là cháu Dương Thị Hồng Thơm (9 tuổi) và Dương Đức Hiếu (4 tuổi) đã tử vong; trên người vẫn còn nguyên chăn đắp.



Chị Lan và người con út mới 1 tháng tuổi còn sống đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch; cháu nhỏ đang được lọc máu còn chị Lan bị hôn mê sâu.



Được biết, anh Thanh đi làm ở Lào. Bé trai con út vừa mới được tổ chức mừng đầy tháng vào ngày 2.12.



Trong phòng ngủ của 4 mẹ con chị Lan có mấy chậu than đốt dùng để sưởi ấm, đặt dưới giường ngủ. Thông tin ban đầu, có thể 4 mẹ con chị Lan đã bị ngộ độc khí than.

Theo TRƯƠNG QUANG NAM (thanhnien)