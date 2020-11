Gia Lai: Sản phụ tử vong vì ngộ độc khí khi nằm lò than

(GLO)- Sáng 20-11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết tại đây vừa có 1 trường hợp sản phụ tử vong vì bị ngộ độc khí CO (carbon monoxide) khi nằm lò than sau sinh. Nạn nhân là chị N.T.L (SN 1995, trú tại thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa).



Một sản phụ tử vong vì ngộ độc thuốc tê

Sản phụ N.T.L được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và sau đó đã tử vong. Ảnh: Văn Ngọc



Theo thông tin ban đầu, sau khi sinh, chị L. đã đốt lò than trong phòng để sưởi ấm theo phong tục. Tuy nhiên, sau vài ngày nằm hơ than, chị L. cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém. Đến khoảng 6 giờ sáng 19-11, chị L. rơi vào trạng thái lơ mơ rồi hôn mê bất tỉnh nên gia đình đã đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, sau đó chuyển lên Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) vào 7 giờ cùng ngày.



Tại đây, bác sĩ xác định chị L. hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn chẩn đoán do ngộ độc khí CO. Bệnh nhân sau đó đã được chuyển đến điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trong tình trạng nguy kịch. Đến tối 19-11, chị L. đã tử vong tại bệnh viện. Được biết, vào thời điểm chị L. nằm lò than trong phòng thì cháu bé được chuyển qua nằm với bà ngoại nên rất may không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.



Theo các bác sĩ, nằm lò than sau sinh nở là một quan niệm nguy hiểm, đặc biệt là lò than được đặt trong phòng kín. Nạn nhân bị ngộ độc khí CO sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

VĂN NGỌC