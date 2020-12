Nóng: Khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, dựa trên các dấu hiệu tội phạm và quy định pháp luật, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015

Trưa 3-12, TP HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP HCM. Công an TP, Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM chủ trì buổi họp báo.

Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Sỹ Quang và Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông TP Từ Lương chủ trì buổi họp báo.

Mở đầu buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông TP HCM Từ Lương cho biết buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin để người dân hiểu đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



TP HCM mở họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý bệnh nhân 1342

Tiếp lời, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP, cho biết có cơ sở xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có hành vi làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người khác. Công an TP đã xin ý kiến cấp trên và trên cơ sở các chủ trương, tình hình, thực trạng, dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an TP đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. Đây là lần đầu tiên các sai phạm trong phòng, chống Covid-19 làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng bị xem xét xử lý hình sự tại TP HCM.



Quang cảnh buổi họp báo

“Chúng tôi xác định đã gây ra hậu quả nghiêm trọng vì lây lan cho nhiều người khác. Do đó, khởi tố và xử lý nghiêm theo pháp luật hiện hành”- đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết sau khi khởi tố, công an sẽ có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, sẽ cá thể hóa trách nhiệm hình sự.



Kết luận buổi họp báo, ông Từ Lương nhìn nhận đây là sự việc dư luận cả nước đặc biệt quan tâm, cần phải răn đe, giáo dục đối với những đối tượng coi thường kỷ luật, kỷ cương về cách ly; coi thường tính mạng của người dân. Đây cũng là yêu cầu chung, xuyên suốt của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP HCM.

Từ ngày 28-11 đến nay, TP HCM ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 có nguồn lây xuất phát từ cộng đồng. Tất cả đều liên quan đến bệnh nhân 1342 - nam tiếp viên hàng không VietnamAirlines. Đây là nguồn lây F0 của các ca bệnh số 1347, 1348, 1349.

Cụ thể, bệnh nhân 1342 từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam hôm 14-11, lưu tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý ở số 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, từ ngày 14 đến 18-11.

Sau khi xét nghiệm hai lần kết quả âm tính, tiếp viên này về cách ly tại nhà trọ ở đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Trong quá trình cách ly, anh này tiếp xúc trực tiếp với mẹ (ở Hóc Môn), một bạn nữ (trú Bình Thạnh) và bạn nam (ở quận 6). Trong đó, bạn nam làm nghề giáo viên tiếng Anh tới nhà trọ sống cùng.



Ngày 28-11, tiếp viên xét nghiệm dương tính. Ba người tiếp xúc với anh ta được cách ly và xét nghiệm. Giáo viên tiếng Anh dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân số 1347.

Bệnh nhân số 1347 cũng khiến hai trường hợp ở quận 6 mắc Covid-19 là bé trai 1 tuổi – bệnh nhân 1348 và nữ học viên Trung tâm Anh ngữ Key English, 28 tuổi - bệnh nhân số 1349 được Bộ Y tế công bố chiều 1-12.

Trước đó, nói về vi phạm của bệnh nhân 1342, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết theo quy định, phi hành đoàn mỗi chuyến bay được cách ly ở một khu riêng. Tuy nhiên, trong quá trình ở khu cách ly tập trung, bệnh nhân 1342 đi qua khu khác và bị nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 1325 (chuyến bay từ Nga về Việt Nam). Chưa hết, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 đã đi nhiều nơi như trường học, quán ăn… Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định BN 1347 và BN 1342 đã không tuân thủ các biện pháp cách ly tại nhà. Riêng bệnh nhân 1342 vi phạm rất nghiêm trọng về phòng, chống Covid-19 tại khu cách ly tập trung.



Khu cách ly đoàn tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines tạm đóng cửa - Ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, quy định về cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà đã được Bộ Y tế quy định rõ. Khu cách ly tập trung của VNA tại TP HCM do đơn vị này đứng ra tổ chức, quản lý, đồng thời ngành y tế thành phố thực hiện công tác giám sát, kiểm tra. Khi bệnh nhân cách ly tại nhà, phải ký cam kết và đảm bảo thực hiện nghiêm những cam kết đó. Đồng thời, y tế địa phương theo dõi, giám sát, theo dõi sức khỏe của người cách ly.

Điều 240- Tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm:

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người.

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế.

b) Làm chết người.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-12 năm:

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

b) Làm chết hai người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

Phan Anh- Ảnh: Thanh Long- Nguyễn Phan (NLĐO)