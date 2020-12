Một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm trong vịnh Nha Trang

Khi đang đánh cá trên biển khu vực gần đảo Hòn Mun- Vịnh Nha Trang một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 5 ngư dân trên tàu kịp nhảy xuống biển.



5 ngư dân trên tàu cá bị chìm trên Vịnh Nha Trang vừa được đưa về bờ an toàn. Ảnh: Phương Linh





Đến 11 giờ ngày 6.12, thông tin từ trực ban Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang cho biết, những ngư dân trên tàu cá bị chìm trên Vịnh Nha Trang sáng nay đã được đưa về bờ an toàn.



Vào lúc 7 giờ ngày 6.12, tàu đánh cá số hiệu KH-03105TS và 5 ngư dân do ông Trịnh Thừa (35 tuổi, trú xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng đi đánh bắt cá ở gần Hòn Mun.



Theo ông Trịnh Thừa, “khi chúng tôi đang làm lưới thì bị sóng lớn đánh ngang, tạt mạnh vào mạn tàu nước tràn vào khoang. Chúng tôi cố múc nước ra nhưng sóng lớn quá nên chỉ khoảng 5 phút là nước tràn mạnh lên nên chỉ kịp hô nhảy đi. Khi anh em bơi được ra đoạn xa thì tàu chìm”.



Lúc này cả 5 ngư dân cố bơi về hướng vào Hòn Mun cách nơi tàu bị nạn 1 hải lý. Trời lạnh, cộng với sóng lớn nên bơi được vài trăm mét thì cả 5 ngư dân kiệt sức.



“Rất may ngay khi tôi sắp đuối thì thấy có tàu Bình Định đi tới thế là anh em cố bơi vẫy về phía tàu. Tàu đá cá Bình Định số hiệu BĐ-97629TS phát hiện và thả thuyền thúng xuống cứu sống chứ không thì chúng tôi nguy rồi”-ông Thừa cho biết.



Đại diện Tổ trưởng tổ tuần tra Ban quản lý Vịnh Nha Trang thông tin, lúc 8 giờ nhận được tin tàu cá của huyện Vạn Ninh bị nạn gần đây nên huy động tàu tuần tra hiện trường cứu ngư dân. Lúc này 5 ngư dân đã được tàu cá Bình Định cứu nên tiếp nhận và đưa về cảng Nha Trang bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.



Được biết, tàu KH-03105TS có công suất 50CV, ra khơi đánh cá từ chiều 5.12 đến sáng 6.12 vừa thả lưới đánh thì bị nạn. Thiệt hại ngư lưới cụ ban đầu khoảng 60 triệu đồng.



Theo Phương Linh (LĐO)