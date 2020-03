Tàu cá bị chìm, 6 ngư dân ôm can nhựa trôi dạt nhiều giờ trên biển

Chiếc tàu cá bị sóng đánh chìm, 6 ngư dân ở Nghệ An phải ôm can nhựa, trôi dạt nhiều giờ trên biển. Rất may, các ngư dân trên tàu bạn đã phát hiện, cứu cứu sống.



Các ngư dân ôm cán, xô nhựa trôi 6 giờ trên biển trước khi được tàu cá bạn cứu sống - ẢNH NGƯ DÂN CUNG CẤP





Chiều 17.3, ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương vừa bị chìm khi đang đánh bắt trên biển. Rất may, 6 ngư dân trên chiếc tàu cá này đã được các ngư dân của tàu bạn cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển.



Chiếc tàu cá bị nạn có công suất 350CV của anh Nguyễn Văn Sa (ngụ xã An Hòa) ra khơi đánh bắt từ ngày 11.3. Trên tàu có anh Sa (làm thuyền trưởng) và 5 ngư dân là người địa phương. Sáng ngày 14.3, khi tàu đang đánh cá thì bị sóng lớn đánh chìm.



Trước khi tàu chìm, các ngư dân đã phát tín hiệu cấp cứu và báo vị trí tàu chìm để những tàu khác đang đánh bắt xung quanh biết được vị trí đến ứng cứu, đồng thời dùng dây thừng trên tàu kết nối những can, xô nhựa lại làm bè để bám vào.



Sau 6 tiếng đồng hồ ôm can, xô nhựa lênh đênh trên biển, chiều tối cùng ngày, các ngư dân được tàu cá mang số hiệu NA-91313-TS của ông Lê Hồng Nhung (ngụ xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi qua phát hiện, ứng cứu. Lúc này, các ngư dân gặp nạn đang trong tình trạng hoảng sợ và kiệt sức.



Ông Quyết cũng cho biết, tàu cá này đã bị chìm hẳn, không thể trục vớt, gây thiệt hại khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Theo Khánh Hoan (thanhnien)