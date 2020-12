Lật thuyền trên sông Thu Bồn 2 anh em mất tích: Tìm thấy thi thể người anh

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm được thi thể người anh trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khiến 2 anh em mất tích.



Thi thể anh Sáu được bàn giao cho gia đình an táng - ẢNH: NAM THỊNH



Sáng 18.12, thiếu tá Nguyễn Hoang, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể người anh trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn khi đi đánh cá khiến 2 anh em mất tích.



Đồn biên phòng Cửa Đại phối hợp với chính quyền xã Duy Nghĩa lên phương án tìm thi thể nạn nhân mất tích còn lại - ẢNH: NAM THỊNH



Theo đó, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 17.12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Sáu-nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn vào tối 15.12, trôi dạt tấp vào bờ biển đoạn bờ kè Cửa Đại (thuộc khối phố Phước Hải, P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam).



Trước đó, chiều 15.12, anh Nguyễn Sáu (38 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng em trai ruột Nguyễn Văn Bình (26 tuổi) đi thả lưới bắt cá trên sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn xã Duy Nghĩa. Trong lúc đang thả lưới bắt cá không may chiếc ghe bị lật, khiến 2 anh em mất tích.



Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, 2 ca nô, cùng các lực lượng của xã Duy Nghĩa và 10 tàu cá của ngư dân triển khai tìm kiếm hai ngư dân mất tích.



Theo thiếu tá Nguyễn Hoang, trong sáng nay (18.12), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại và địa phương xã Duy Hải sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại cả trên bờ và dưới sông Thu Bồn. Ngoài các phương tiện tìm kiếm bằng quan sát thì còn sử dụng 5 phương tiện giả cào và câu kiều để kéo.

