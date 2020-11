Vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người Đà Nẵng thương vong: Bộ Công an chỉ đạo gì?

Sau vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Giang khiến 6 du khách người Đà Nẵng thương vong, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có những chỉ đạo liên quan.





Ngày 9-11, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 du khách người Đà Nẵng tử vong, 4 người khác bị thương tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ (xuống sông Nho Quế, thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), hiện Công an Hà Giang đã bàn giao thi thể 1 nạn nhân (bàn giao tại TP Hà Giang) cho gia đình đưa về mai táng, 2 nạn nhân còn lại đã được chuyển về Hà Nội để bàn giao cho gia đình.



Lực lượng chức năng tiến hành cứu nạn, cứu hộ



4 người bị thương trong vụ tai nạn đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang trong sáng nay 9-11. Tài xế Sùng Mí Quả (SN 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) bị thương nặng.



Theo công an, tài xế Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang cấp, có giá trị đến 14-6-2022. Mẫu máu thu được của lái xe, cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Văn đã gửi về Hà Nội để giám định cồn và ma túy.



Hiện sơ bộ xác định xe ôtô chở khách du lịch do Sùng Mí Qủa điều khiển đã không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.



Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô, tập trung vào các điều kiện an toàn của xe chở học sinh, xe chở khách du lịch. Từ đó, kiến nghị những giải pháp ngăn chặn những điều kiện có khả năng gây mất an toàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của cá nhân, tổ chức là chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải hành khách.





Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do tài xế mất lái.



Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Hoài Ph. (SN 1973), bà Nguyễn Thị Phương D. (SN 1970); bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1962), cùng trú tại TP Đà Nẵng tử vong. 4 người khác bị thương gồm ông Trần Nhân Triết (SN 1958, chồng bà T.); anh Trần Công Thịnh (SN 1994, con trai bà T.); anh Nguyễn Đăng Duy (SN 1998, con trai bà T.) và tài xế Sùng Mí Quả.



Theo B.H.Thanh - Ng.Hưởng (NLĐO)