Thủy Tiên phân trần sau dư luận trái chiều khi từ thiện ở Quảng Bình, Quảng Trị

Quanh việc Thủy Tiên không cứu trợ tại Hải Lăng (Quảng Trị) hôm 31.10 do có nhiều người khá giả "đeo vàng, sơn móng chân" đến nhận tiền nên đã tiến hành kiểm tra lại danh sách, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Thủy Tiên rút tiền mặt tại từng địa phương để cứu trợ người dân. ẢNH: NSCC

Chính vì thế trưa ngày 2.11, Thủy Tiên đã có những chia sẻ rõ ràng về vụ việc. Cô mở đầu: "Bắt đầu có những tin tức tiêu cực định hướng gây ảnh hưởng đến Thủy Tiên nên tôi sẽ một lần nói rõ ràng hôm nay. Tôi sẽ chia sẻ dài, vì quá nhiều vấn đề rất nhỏ nhưng bị xé ra quá to".

Thủy Tiên nói: "Vừa rồi, sau khi đi miền Trung đợt 1 về, tôi có họp team và quyết định điểm đầu tiên sẽ hỗ trợ là Quảng Trị. Ê kíp của tôi đến tận nơi làm việc với chính quyền địa phương ở huyện để xin danh sách và được báo là bận dọn dẹp sau lũ chưa làm kịp, hẹn lại sau vài hôm. Ê kíp tôi di chuyển sang khảo sát Quảng Bình. Lúc này dư luận có rất nhiều thông tin trái chiều về Nghị định 64 và thông tin cố tình nói những tiêu cực gây ảnh hưởng chia rẽ. Lúc đó tự dưng quá nhiều comment tâng bốc tôi rồi chửi bới nhà nước gây hoang mang dư luận, rồi những bình luận lo sợ nhà nước sẽ thu lại số tiền trăm tỉ đồng..., bản thân tôi vô cùng lo lắng, vì nghĩ sao tự dưng lại mang mình ra như vật tế sống vậy?"

Thủy Tiên giữa đông đảo người dân đi nhận cứu trợ từ thiện. Ảnh: NSCC

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm sau đó vợ chồng cô nhận được cuộc gọi của một số lãnh đạo từ trung ương động viên hai vợ chồng cứ cố gắng ra giúp người dân miền Trung, cần hỗ trợ gì thì kết nối thêm với các địa phương. Rồi hai vợ chồng cô sau đó đã kết nối, liên hệ với lãnh đạo các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị để được hỗ trợ.

Thủy Tiên trải lòng: "Vì nhận được sự hỗ trợ của người đứng đầu tỉnh, tận tình giúp mình có thể tiếp xúc được người dân khó khăn chịu ảnh hưởng lũ thật sự, và danh sách 13.000 hộ dân Quảng Bình dù khảo sát sau, nhưng đã nhanh chóng có danh sách xong, nên hôm sau chúng tôi bay ra ngay và luôn".

Thủy Tiên khi đi cứu trợ đã nhận được sự hỗ trợ, giúp sức hết lòng của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - ông Hoàng Trung Dũng. Ảnh: NSCC

Cô tiếp tục bày tỏ: "Vừa đáp chuyến bay xuống Vinh, chúng tôi rút tiền và đi thẳng vào Hà Tĩnh khảo sát sơ qua rồi về Quảng Bình; dự định quay lại Hà Tĩnh sau, nhưng bất ngờ là, đích thân người đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh là anh Dũng - Bí thư Tỉnh ủy đội nón cối ra điểm đón mình, đưa đi hướng dẫn tận nơi có nhiều người dân khó khăn sau lũ đang chờ sẵn.

Vừa đến nơi nhìn các ông bà vừa ngồi thất thần, người còn mà của mất, tất cả ông bà cô chú mình vừa hỏi thăm là ai cũng bật khóc, nói cái gì cũng trôi hết, quần áo phải đi xin mà mặc... và họ nói mấy ngày qua chính quyền địa phương hỗ trợ chỗ tập trung lo cho các cụ như trên live chắc mọi người có nghe. Nhưng mất mát quá lớn khiến họ vẫn hoảng loạn và tủi thân khi được hỏi tới.

Toàn dân làng với nhau cả, ai cũng không kìm được nước mắt, mình quyết định hỗ trợ ngay cho bà con tại đây vì bị thiệt hại quá nặng nề. Trong đó có 1 cụ ông vay nợ ngân hàng bị trôi hết còn muốn tự tử vì không còn gì, mình có hỗ trợ bác 200 triều đồng tiền mặt trả nợ như các tin tức ngày qua.

Sau đó các anh còn hướng dẫn mình đến tận nơi những nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ. Nhiều nhà khó khăn bị ngập làm bằng vách đất rất nguy hiểm, muốn đi qua những nhà đó là phải đi qua những vũng sình lầy lội... Mình không tin vào mắt mình... Bí thư Tỉnh ủy, người đứng đầu của một tỉnh, mà đạp sình lặn lội để tiếp cận nhà dân cùng mình luôn.

Anh bảo địa bàn tỉnh còn rất nhiều ngôi nhà khó khăn cần giúp đỡ, mà ngân sách tỉnh có hạn, nên nếu mình giúp được nhà nào thì tỉnh sẽ cùng hỗ trợ thêm 50% kinh phí xây lại nhà mới cho hộ đó. Lãnh đạo tỉnh quá tuyệt vời.

Những ông già bà lão vùng sâu vùng xa không có phương tiện ra điểm tập trung là bí thư chỉ đạo cho nhiều xe 50 chỗ và xuồng ghe vào tận nơi đón dân nghèo ra điểm tập trung nhận quà.

Mình cực kỳ xúc động khi thấy các bộ-ban-ngành của Hà Tĩnh rất sâu sát và lo cho dân nghèo theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh. Danh sách hỗ trợ giúp đỡ tại đây chính xác đến 100%. Mình hoàn toàn thay đổi quan điểm, về một Bí thư trên cao lại có thể sâu sát tận cùng nơi thấp nhất để giúp đỡ dân nghèo như thế".

Một cụ ông được Thủy Tiên "trao duyên lành" giúp trả hết nợ ngân hàng. Ảnh: NSCC Về chuyện thu lại 413 triệu đồng để trao đúng người dân khó khăn ở một thôn tại Quảng Bình Nói về việc cán bộ thôn thu lại 413 triệu đồng tiền cứu trợ cho 69 hộ dân tại thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủy Tiên cho biết: "Trong lúc livestream đang phát quà thì hầu như rất nhiều thông tin comment yêu cầu mình giải quyết tại sao thôn Ngọa Cương lại bị thu tiền lại. Sau khi nghe thông tin và báo chí nhắn gọi liên tục, mình có nhờ anh Công Vinh gọi nhờ Bí thư tỉnh giúp đỡ. Đang bận họp nhưng anh cũng hỗ trợ cho công an xác minh lại thông tin gây hoang mang dư luận.

Sau đó xã và huyện có báo cho chúng tôi rằng đó là lệ làng bao năm nay, họ tự thỏa thuận với nhau.., ai có gì cũng phải chia đều. Nhưng mình cũng lo lắng nên nhờ người "double check" (kiểm tra nhiều lần) lại thông tin một vài nhà đã nhận tiền xem có thật sự họ đồng ý hay có ẩn khuất gì không. Sau khi xác minh kín vài người, team có ghi âm lại, do họ sợ tẩy chay nên không ai dám cho ghi hình, chỉ cho ghi âm.

Họ bảo từ trước nay trong thôn luật ai cũng phải chia đều như thế, 50-100 nghìn đồng họ cũng phải chia. Nhưng do lần này lũ lụt nhiều mất mát nhiều, 6 triệu đồng đối với họ là quá lớn để chia ra cho những hộ khác không bị ngập hay không ảnh hưởng nhiều, họ không muốn chia, nhưng họ không dám nói ra vì sợ tẩy chay...

Nên team của tôi có xin lại danh sách của thôn để có hướng xử lý, vì trước khi đưa tiền, tôi đã dặn mọi người trước mặt Ủy ban xã là nếu đưa lại cho ai thì Tiên sẽ thu lại toàn bộ tiền. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, tôi xin danh sách để xử lý đúng những gì mình đã thống nhất từ đầu.

Nhưng sang hôm sau, may mắn là các lãnh đạo huyện đã rất kịp thời hỗ trợ, tiền đã trả về cho người dân bị thiệt hại thật sự. Lãnh đạo huyện họ cũng trân trọng tấm lòng của người dân cả nước gửi về, nên không vì việc nhỏ này mà làm dư luận buồn".

Hình ảnh trong livestream cảnh người dân nhận cứu trợ

Rồi nữ ca sĩ giãi bày: "Ở trong việc này, thật ra thì thôn trưởng hay là tất cả mọi người dân làng ai cũng có cái lý đúng của họ, không ai sai cả, nhưng thôn có luật của thôn, thì người hỗ trợ cũng có luật của người hỗ trợ. Chẳng ai sai, mà ở đây cái gì là quan trọng hơn vào lúc này mà thôi, luật là luật, tình là tình.

Có điều ở trong chuyện này, khổ nỗi người sai không phải là Thủy Tiên, nhưng Thủy Tiên bị chửi nhiều nhất. Tiền bị chia đều ra, con cháu người bị thiệt hại kêu oan trên Facebook thì những người ủng hộ tiền quỹ hỏi: “Sao Thủy Tiên lại đi cho sai đối tượng mà không xử lý? Sao không làm gì đi?... Còn khi tiền được xử lý trả về chính chủ người khổ thật sự thì Tiên bị con cháu dân trong làng lẽ ra được chia tiền chửi là "không có tình người, không có chị thì dân làng có chết đâu mà“, trong khi mình chỉ ngồi im thở và làm việc muốn chết đi sống lại luôn, không dám ho he tiếng nào luôn.

Mà nói chứ có khi cũng buồn buồn vì sao mình ở không, bỏ tiền túi, bỏ gia đình đi làm việc bao đồng chi để bị chửi hoài vậy? Nhưng buồn rồi nghĩ, ừm mình đi làm việc thiện thì trời thử lòng chút thôi, ai nói gì thì xem như giải được một chút nghiệp xấu mình đã tạo từ trước vậy; người ta đụng gì cũng chửi là do tâm lý bình thường của đám đông thôi mà, có sao đâu, trên đời có người thương thì có người ghét chớ.

Quảng Bình có 13.000 dân được hỗ trợ thành công, tổng hỗ trợ là hơn 50 tỉ đồng, đều đến tay dân. Bí thư tỉnh Quảng Bình bảo lúc nào cũng chỉ đạo hỗ trợ công an theo giúp an toàn cho đoàn để đi giúp dân cả. Nếu không có sự hỗ trợ từ lãnh đạo, chính quyền địa phương thì thật sự khó khăn cho mình lắm. Nhân đây Thủy Tiên xin cảm ơn rất nhiều ạ".

Đến chuyện tạm ngưng hỗ trợ ở Hải Lăng (Quảng Trị)

Cô tiếp tục nói: "Sau đó, đoàn mình ra Quảng Trị. Có một chút xíu trục trặc do danh sách này là danh sách trước khi mình liên lạc nhờ Bí thư tỉnh hỗ trợ nên có chút sai sót. Khi đến nơi, theo chỉ đạo của Bí thư tỉnh, lực lượng công an hỗ trợ giúp dân và an toàn cho đoàn cực kỳ tốt. Nhưng có trục trặc xảy ra là sau khi trao 1.500 suất hỗ trợ và đến điểm tiếp theo thì mình phát hiện người đến nhận quà không đúng người trong danh sách. Bên ngoài ủy ban, nhiều người dân quanh đó chạy đến đập xe Tiên và khóc hỏi tại sao chị lại cho người giàu có tiền, họ toàn ở mặt tiền lộ lớn, còn dân nghèo khó khăn thì không được hỗ trợ?

Sau đó, mình bỏ ăn trưa để đến tận nơi hỏi người có tên trong danh sách nhận hỗ trợ rằng có nhờ ai đi nhận thay không, thì họ bảo nhà neo đơn, không có ai đi nhận thay; và họ cũng không nhận được phiếu. Hai hôm nay team chúng tôi cũng chia người ra, đi xác minh các xã còn lại và có quay clip về, đều bị tình trạng như thế.

Mình nghĩ chắc do trưởng thôn-xóm gửi phiếu nhầm hộ dân. Nên bên mình phải thông báo tạm dừng hỗ trợ để nhờ huyện giúp xác minh lại, rồi sau khi có danh sách và phiếu đúng người bị ngập thuộc diện khó khăn cần giúp, mình sẽ quay lại hỗ trợ tiếp tục.

Trong lòng mình rất muốn hỗ trợ nhưng phải đến được tay người cần, như vậy thì đồng tiền của mọi người và công sức của mình bỏ ra mới có ý nghĩa".

Thủy Tiên trong những ngày đi cứu trợ. Ảnh: NSCC Thủy Tiên gửi gắm nỗi lòng: "Đã mất công mất sức như vậy rồi thì tiền phải được trao đúng ý nghĩa của nó. Tổng hỗ trợ cho Quảng Trị với 1.500 dân là 4 tỉ đồng đang chờ hỗ trợ khi có lại danh sách từ địa phương để chúng tôi quay lại sau. Bản thân Tiên chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có lúc làm việc sai sót, nếu có lỡ không đủ sức khỏe, không đủ thông minh xử lý tình huống, hay lỡ lời nói có làm ai buồn thì mong mọi người thông cảm... Tất cả cũng vì trách nhiệm và tình yêu thương của mọi người mà tôi mới đủ động lực vượt qua thôi. Mình chỉ làm vì lòng thương yêu và cái tâm mong muốn giúp đỡ, chả biết mai sẽ ra sao, nhưng việc gì thấy đúng thì mình làm, thấy sai thì mình dừng lại suy nghĩ, sức người có hạn, lòng người vạn ý, nhiều lúc làm gì cũng khó tránh khỏi dèm pha...".