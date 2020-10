Thủy Tiên- Công Vinh trở lại miền Trung đợt 2 ngay trước cơn bão số 9

Chia sẻ của Thủy Tiên đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên Fanpage chính thức, ca sĩ Thuỷ Tiên đã thông báo về kế hoạch đi cứu trợ bà con miền Trung đợt 2. Cụ thể, cô cho biết vào hôm nay, ngày 27/10 cả hai vợ chồng sẽ ra lại miền Trung nên cố gắng chuẩn bị đồ chu đáo cho con gái trước khi đi xa nhà.



Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh trở lại miền Trung đợt 2

Việc vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh trở lại cứu trợ bà con miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ ngay trước thềm cơn bão số 9 khiến nhiều cư dân mạng lo lắng. Nhiều người đã để lại lời động viên, chúc sức khỏe đến vợ chồng nữ ca sĩ: "Bão chuẩn bị đổ bộ, cẩn thận mọi thứ và giữ gìn sức khỏe nhé em", "Chúc chị sức khỏe. Bão số 9 chuẩn bị vào mong chị sớm giúp bà con miền Trung. Cảm ơn chị, làm gì cũng phải giữ an toàn nha chị", "Chúc vợ chồng em mạnh khỏe bình an", "Chúc 2 vợ chồng em mạnh khỏe để đi được nhiều nơi xa xôi thấp trũng, đến được những nhà thiệt hại nặng nề nhất, những hoàn cảnh đau thương nhất đã bị hy sinh trong trận lũ lụt. Họ đang cần những liều thuốc tinh thần rất mạnh từ em để xoa dịu bớt nỗi đau của mình"...



Trước đó, Thủy Tiên một mình ra cứu trợ bà con miền Trung khiến Công Vinh vô cùng lo lắng

Trước đó, khi Thuỷ Tiên một mình bay ra Huế để cứu trợ bà con mà chưa kịp nói lại với Công Vinh. Trên trang cá nhân, Công Vinh bày tỏ sự lo lắng cho an nguy, sức khỏe của vợ: "Mình lo nguy hiểm vì ngoài kia nước đang dâng cao, đàn ông còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm đi làm sao mà được, tuần sau lũ rút thì 2 vợ chồng ra. Mắng xong thì mình đi làm, chiều về bả đã bay tới Huế luôn rồi trời ơi. Trời hành bà này hay sao mà lì kinh dị đi". Thậm chí, cựu cầu thủ của đội tuyển Việt Nam còn nhiều lần gọi điện "dụ dỗ" đến "đe dọa", "mắng mỏ", tự tay chưng yến, nấu cháo nịnh vợ, đem cả tâm sự của con gái để mong Thủy Tiên về lại Sài Gòn.

Tuy nhiên, vì tình hình người dân cần gấp nên Thủy Tiên kiên quyết ở lại miền Trung 6 ngày. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật tình hình bà con miền Trung để người thân, fan cùng biết. Thủy Tiên cho biết cô ngồi thuyền vào vùng nước ngập sâu tặng đồ ăn thức uống, tiền mặt cho bà con. Vì vậy trong đợt 2 này, Công Vinh sẽ cùng vợ bay ra miền Trung để giúp đỡ người dân.



Cô tiết lộ đã nhận được hơn 150 tỷ đồng tiền ủng hộ bà con miền Trung.

Cách đây vài ngày, Thủy Tiên cũng đã cập nhật số tiền ủng hộ mà cô nhận được đã lên đến 150 tỷ đồng. Cô tâm sự thêm rằng nghe đến số tiền ấy rất lớn nhưng để giúp hàng chục nghìn hộ dân các tỉnh miền Trung thì cũng chỉ như "muối bỏ bể". Dù vậy, cô vẫn cố gắng ra miền Trung để tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực, hỗ trợ tiền mặt cho những gia đình khó khăn và giúp bà con ổn định cuộc sống. Thủy Tiên còn đảm bảo rằng "chân dài nên lội nước nhanh" khiến người hâm mộ vừa thích thú vừa bất ngờ.

Theo Đoàn Hòa (Dân Việt)