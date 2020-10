Sạt lở Trà Leng: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trước khi bão số 10 tràn vào

Tư Lệnh Quân khu 5 yêu cầu tất cả các lực lượng cứu hộ phải tận dụng thời điểm thời tiết thuận lợi với quyết tâm chưa tìm được hết thi thể các nạn nhân thì chưa dừng công việc.



Sạt lở đất ở Trà Leng: Đau lòng quá bà con ơi!

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 động viên lực lượng tìm kiếm người mất tích. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)



Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), lực lượng cứu hộ đã phát hiện 8 thi thể bị vùi lấp.



Lực lượng cứu hộ với nòng cốt là cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 đã được tăng cường nhiều phương tiện, thiết bị, chạy đua với thời gian trước khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền.



Dưới trời mưa to, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư Lệnh Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường tại Thôn 1, xã Trà Leng để trực tiếp chỉ đạo, động viên lực lượng cứu hộ. Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu: Tất cả các lực lượng cứu hộ phải tận dụng thời điểm thời tiết thuận lợi với quyết tâm chưa tìm được hết thi thể các nạn nhân thì chưa dừng công việc.



Báo cáo nhanh với đoàn công tác của Quân khu 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My Trần Trí Dũng cho biết, mặc dù thời tiết diễn biến bất lợi nhưng các mũi cứu hộ vẫn tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm ở dưới lòng sông khe suối.



Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhấn mạnh: Thiệt hại của đồng bào là không thể đo đếm được. Cả hệ thống chính trị đã, đang và sẽ quyết liệt vào cuộc vì cộng đồng.



Do vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm kiếm cho bằng được tất cả những người mất tích. Về lâu dài, chính quyền địa phương phải tiếp tục xây dựng khu tái định cư an toàn và ổn định cho đồng bào.



Có khả năng trong vài ngày tới bão số 10 sẽ tràn vào đất liền ở khu vực miền Trung và sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân của vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).

Theo Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)