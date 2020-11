Quảng Ngãi: Lại phải sơ tán dân trước 17h hôm nay để tránh bão số 10

Quảng Ngãi tổ chức sơ tán, di dời dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp đến nơi tránh trú an toàn trước 17h ngày 3.11 để ứng phó với bão số 10.



Quảng Ngãi di dời dân ở vùng nguy hiểm trước 17h hôm nay để ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thanh Chung



Ngày 3.11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương triển khai di dời dân để ứng phó với bão số 10 và mưa lớn trong thời gian đến.



Theo nội dung văn bản, bão số 10 nhiều khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, vùng ảnh hưởng sẽ từ Đà Nẵng đến Phú Yên, kèm theo mưa lớn.



Nhận định đây là cơn bão phức tạp, do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức sơ tán, di dời dân những nơi có nguy cơ sạt lở cao, ngập sâu, trũng thấp, đặc biệt là người dân ở khu vực đã và đang bị sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn. Đối với những trường hợp không hợp tác thì thực hiện cưỡng chế nếu cần thiết.



Các huyện: Sơn Tây, Minh Long, Sơn Hà tổ chức sơ tán, di dời dân, cán bộ, công nhân đang ở những khu vực đã và đang bị sạt lở đến nơi tránh trú an toàn. Việc sơ tán, di dời phải hoàn thành trước 17h ngày 3.11.



Khoảng 4h ngày 3.11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 24h tới, bão đi theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km.



Đến 4 giờ ngày 4.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.



Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão đi chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.



Đến 4 giờ ngày 5.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.



Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.



