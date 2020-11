Quảng Ngãi: Lũ quét kinh hoàng cuốn trôi 6 nhà dân, khiến một ngôi làng có nguy cơ bị xóa sổ

Trận lũ quét, kèm sạt lở đã làm một ngôi làng ở huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) bị cuốn trôi 6 căn nhà, hàng chục căn nhà khác có nguy cơ bị cuốn trôi.





Trưa 1-11, ông Đinh Quang Ven, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), cho biết sau cơn bão số 9, tại làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua (giáp ranh xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ sạt lở đất kèm lũ quét vào sáng 30-10, cuốn trôi 6 nhà dân trong tích tắc. May mắn không có ai chết hay bị thương.



Khu vực xảy ra trận lũ quét. Ảnh: H.Thịnh





"Toàn thôn có 48 căn nhà, nhưng hiện tại đã có 6 căn nhà bị lũ cuốn, còn lại 40 căn nhà cũng đang bị nước lũ bao vây bởi dòng chảy mới. Nếu mưa lớn cứ tiếp tục vài hôm nữa, chắc cả thôn sẽ bị xóa sổ", ông Ven cho biết.





Người dân về tìm lại tài sản sau trận lũ quét ở làng Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua





Ông Đinh Minh Tôn, Bí thư đảng ủy xã Sơn Bua, cho biết trước khi xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương đã kịp vận động toàn bộ người dân ở làng Hang Rin đi nơi khác trú ngụ. "Khi các hộ dân ở đây rời nhà, khoảng 1 giờ sau, nước lũ từ thượng nguồn đổ về ào ạt, cuốn trôi nhiều nhà bà con", ông Tôn cho biết.



2 Người dân làng Hang Rin tìm tài sản sau trận lũ quét. Ảnh: Đ.V.T



Ngay sau khi bão đi qua, chính quyền huyện Sơn Tây và xã Sơn Bua đã cử lượng lực về hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tìm chỗ ở an toàn. Hiện tại, các hộ dân này đang được bố trí ở nhờ nhà người quen trên địa bàn. Chính quyền đã xuất gạo dự trữ hỗ trợ tạm thời mỗi hộ 50kg và thực phẩm thiết yếu khác, đảm bảo người dân không bị đói, rét trong những ngày ở tạm. Về lâu dài, chính quyền sẽ kiến nghị tỉnh có phương án hỗ trợ cụ thể, giúp người dân sớm dựng là nhà cửa, ổn định cuộc sống.



Những hình ảnh sau trận lũ quét, sạt lở ở làng Hang Rin:





Nhiều căn nhà có nguy cơ bị cuốn trôi. Ảnh: Đ.V.T

Nhiều nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: Đ.V.T

Trận lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa. Ảnh: Đ.V.T

Hiện hàng chục nhà dân khác có nguy cơ bị sụp đổ, cuốn trôi sau lũ quét. Ảnh: Đ.V.T

Lũ quét kéo theo sạt lở đe dọa thôn Mang He. Ảnh: Đ.V.T



