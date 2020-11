Khởi tố, bắt giam người cướp giật túi xách của đoàn người đưa dâu

Gặp đoàn người đưa dâu lúc rạng sáng và thấy người phụ nữ đi sau cùng cầm túi xách, Liên quay lại giật chiếc túi bên trong có gần 130 triệu đồng và 1 điện thoại di động rồi bỏ chạy.



Bị can Trần Ngọc Liên tại Cơ quan Cánh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới - Ảnh: MINH PHƯỚC



Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (41 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) về tội "cướp giật tài sản".



Theo kết quả điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ, Liên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 22h đêm 26-9, Liên đi dọc tuyến đường liên xã Kiến Thành - Long Giang tìm tài sản lấy trộm.



Đến khoảng 2h30 sáng 27-9, đến khu vực tổ 14, ấp Long Thuận, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, gặp đoàn người đang đi đưa dâu, trong đó bà Lê Thị Kim Hoa (55 tuổi) đi sau cùng trên tay có cầm túi xách, Liên liền quay lại cướp giật chiếc túi rồi bỏ chạy.



Bà Hoa tri hô, mọi người trong đoàn truy đuổi và bắt được Liên cùng túi xách bên trong có gần 130 triệu đồng và 1 điện thoại di động giao cho công an.

Theo BỬU ĐẤU - MINH PHƯỚC (TTO)