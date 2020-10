Pleiku: 2 chị em ruột nghiện ma túy rủ nhau đi cướp giật

(GLO)- Sáng 24-10, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng là chị em ruột gồm Lê Thị Thu Thảo (SN 1991) và Lê Thị Thu Hiền (SN 1996, cùng trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.





Thảo (trái) và Hiền tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 21-10, chị Tạ Thị Tường Vy (SN 2001, trú tại tổ 9, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đi bộ tại hẻm 46 Nguyễn Đường (tổ 9, phường Ia Kring), trên tay cầm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 màu trắng, trị giá khoảng 10 triệu đồng. Nhân lúc chị Vy sơ hở, 2 chị em Thảo và Hiền đi xe máy BKS 81AA-028.61 ép sát giật chiếc điệc thoại rồi tẩu thoát.



Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku đã cử lực lượng xác minh, điều tra vụ việc. Qua đó, lực lượng Công an đã xác định đối tượng và tiến hành bắt giữ 2 đối tượng tại khu vực Chợ Nhỏ, phường Hội Thương, TP. Pleiku.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vì không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, cả Thảo và Hiền đều là đối tượng nghiện ma túy. Thảo vừa đi cai nghiện trở về địa phương và đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Hiền cũng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”.

VĂN NGỌC