Khẩn cấp: Bão số 10 gây gió mạnh trên biển, mưa lớn ở miền Trung và Bắc Tây Nguyên

Vào lúc 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.





Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.



Đến 4 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.



Bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.



Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.



Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.



Đến 4 giờ ngày 6/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.



Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.



Do ảnh hưởng của bão số 10, từ đêm ngày 4-6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt.



Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 05-07/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.



Đảm bảo an toàn công trình hồ đập, phòng chống ngập úng



Để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, ngày 3/11, Tổng cục Thủy lợi có công điện đề nghị các địa phương khu vực miền Trung và Bắc Tây Nguyên và các ban quản lý dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa từ nguồn vốn vay WB8... tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng, chống ngập lụt, úng, đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10.



Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương và các Ban quản lý dự án tăng cường tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa, lũ của các cơ quan dự báo chuyên ngành khí tượng thủy văn.



Khuyến cáo vận hành một số hồ chứa có cửa van của các đơn vị khoa học thuộc Bộ NNPTNT và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng trên địa bàn.



Kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời các hư hỏng công trình thủy lợi do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ đang thi công, và hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trữ nước cao, theo phương châm "bốn tại chỗ".



Bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; không được tích nước nếu hồ không đảm bảo an toàn.



Đối với các hồ chứa có cửa van, khẩn trương hạ thấp mực nước hồ xuống mức chủ động đón lũ, hạn chế xả lũ với lưu lượng lớn trong thời gian mưa lớn làm gia tăng ngập lụt vùng hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.



Chủ động vận hành sớm các công trình thủy lợi để tiêu thoát nước, bảo đảm phòng, chống ngập lụt, úng hiệu quả.



Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển



Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 10 nên ngày và đêm nay trên vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.



Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều nay tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh.



Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo KHƯƠNG LỰC (Dân Việt)