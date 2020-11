Hà Giang: Ô tô lao xuống vực khiến 3 người chết, 4 người bị thương

Chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã khiến 3 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Giang khiến 7 người thương vong. Ảnh: P. Họ



Ngày 8.11, Công an huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn. Theo đó, vào buổi trưa cùng ngày, chiếc xe ô tô U-oát lao xuống vực khiến 3 người tử vong tại chỗ và 4 người bị thương. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao.



Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đồng Văn và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa bàn, khẩn trương đưa những người bị thương vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.



Danh tính 3 người tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Hoài Th. (SN 1973); bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1962) và bà Nguyễn Thị Phương D. (SN 1970) đều trú tại Thành phố Đà Nẵng.



Còn 4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhãn Tr. (SN 1958); anh Trần Công Th. (SN 1994); anh Nguyễn Đăng D. (SN 1998) đều trú tại Thành phố Đà Nẵng và lái xe tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.



https://laodong.vn/giao-thong/ha-giang-o-to-lao-xuong-vuc-khien-3-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-852729.ldo

Theo Phạm Đông (LĐO)