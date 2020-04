Bốn người tử vong sau vụ ôtô va chạm xe máy, lao xuống vực sâu 200m

Có 4 người tử vong sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.





Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa ôtô va chạm xe máy rồi lao xuống vực làm 4 người tử vong tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc).



Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, hồi 14 giờ 30 chiều nay (26/4), tại Km21, Quốc lộ 2B hướng Vĩnh Yên-Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô con biển số 24A-100.36 và một xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200m.



Hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong (3 người trên ôtô, 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương (người trên ôtô).



Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo huyện Tam Đảo đã có mặt chỉ đạo cứu hộ, khắc phục hậu quả.



“Hiện tại đã tìm được hết nạn nhân, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc, những nạn nhân tử vong đã được đưa về Bệnh viện Tam Đảo để tiếp tục làm các thủ tục pháp y sau đó sẽ giao lại cho gia đình làm tang lễ,” ông Hùng cho hay.



Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình-Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người; khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, đặc biệt cần kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với người điều khiển phương tiện trong vụ tai nạn giao thông.



Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cùng với lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi động viên và chuyển lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình nạn nhân không may qua đời trong vụ việc.



Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ cùng các cơ quan chức năng làm việc với các cơ quan của tỉnh Vĩnh phúc và huyện Tam đảo để có đánh giá, phân tích về nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

