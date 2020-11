Công an điều tra vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương

Chiều 18.11, công an đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera để điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.





Vụ cướp ngân hàng xảy ra lúc 11h trưa 18.11 tại một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần nằm trên đường ĐT 741 thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông dựng xe máy sau đó đi bộ vào ngân hàng trên. Người đàn ông đưa ra một vật giống súng đe dọa nhân viên để cướp tiền.



Tuy nhiên, nhân viên chi nhánh ngân hàng nói tiền đã bỏ hết trong két sắt không lấy ra được. Nam thanh niên tiếp tục yêu cầu nhân viên chi nhánh ngân hàng kéo hộc tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền.



Khi đối tượng này đang đôi co với nhân viên giao dịch thì bảo vệ bên ngoài vào hô cướp cướp. Đối tượng sau đó chạy ra ngoài nhanh chóng leo lên xe máy bỏ trốn.



Vụ việc được trình báo lên cơ quan công an. Đến 16h cùng ngày cơ quan viện kiểm sát, công an đang có mặt rất đông tại chi nhánh ngân hàng này để tiến hành công tác điều tra.



Công an đã lấy lời khai của nhân viên chi nhánh ngân hàng, đang trích camera để xác minh đối tượng điều tra làm rõ vụ việc.



Công an, viện kiểm sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Đình Trọng



Theo Đình Trọng (LĐO)