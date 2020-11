Điều tra nhóm người có dấu hiệu lừa đảo lấy hàng cứu trợ miền Trung

Chiều 2-11, một lãnh đạo Công an TP Bà Rịa cho biết cơ quan này đang xác minh, làm rõ đơn tố cáo của một nhóm thiện nguyện về việc họ bị lừa đảo, lấy hàng cứu trợ đồng bào bị lũ ở miền Trung.



Chuyển hàng cứu trợ từ nhà bà D. lên xe tải 51C... do Trần Thanh T. thuê - Ảnh cắt từ video livestream trên mạng xã hội.





Theo đó, số hàng cứu trợ đúng ra phải từ Bà Rịa đến Quảng Trị từ mấy ngày trước để giúp đồng bào bị lũ lụt, nhưng bất ngờ lại được chở lên... Bình Dương và đến nay mất luôn.



Ngày 2-11, anh H. (nhân viên thuộc một sở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và anh N. (làm nghề tự do) trình bày sự việc với Tuổi Trẻ Online như sau: Ngày 23-10, nhóm thiện nguyện của hai anh gồm 11 người đi ô tô 16 chỗ, kèm theo xe container chở miễn phí 40 tấn hàng ra Quảng Trị để cứu trợ cho bà con vùng lũ lụt.



Cùng lúc này tại Bà Rịa, nhóm tiếp tục kêu gọi và gom thêm được 8 tấn hàng, trị giá hơn 100 triệu đồng.



Tối 25-10, anh N. nhận thông tin từ người phụ nữ tên D. (ngụ tại Long Hương, TP Bà Rịa), cũng là thành viên trong nhóm thiện nguyện, cho biết 8 tấn hàng trên được đưa lên xe tải và chở ra Quảng Trị. Đoạn video chuyển hàng lên xe được phát trực tiếp trên Facebook để mọi người cùng biết.



Nhóm của hai anh N. và H. ở lại Quảng Trị, chờ lấy hàng để phát tiếp cho bà con. Thế nhưng chờ mãi hàng không đến, liên lạc với bà D. thì được trả lời vòng vo, mập mờ nên ngày 29-10, nhóm thiện nguyện phải trở lại Bà Rịa.



Trưa 30-10, khi nhóm về tới Bà Rịa hỏi về số hàng thì được bà D. cho hay "tối nay xe sẽ về Bà Rịa trả lại hàng". Tuy nhiên chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bà D. lại thông báo rằng xe đang trên đường đi Quảng Trị.



Nghi ngờ bị lừa, ngày 31-10, nhóm thiện nguyện đã đưa biển số 51C-983.XX - được cho đã chở hàng ra Quảng Trị - lên mạng xã hội, nhờ truy tìm. Đến tối 31-10, cộng đồng mạng phát hiện xe đang ở Hóc Môn, TP.HCM.



Lúc này, qua làm việc, tài xế xe 51C-983.XX cho biết anh được người có tên Trần Thanh T. (sinh 1988, quê ở xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuê chở hàng từ Bà Rịa về Bình Dương với giá 3 triệu đồng.



Trong đêm 31-10, bất ngờ một xe tải mang biển số 35C-113.XX tới giao hàng của nhóm thiện nguyện cho một chủ khách sạn mà nhóm này quen khi lưu trú ở Quảng Trị nhưng chủng loại hàng khác, số lượng hàng ít hơn ban đầu.



Rạng sáng 1-11, cộng đồng mạng và công an tìm được Trần Thanh T. tại Q.12, TP.HCM. Cùng ngày, nhóm thiện nguyện của anh H. làm đơn tố cáo người này và đưa về giao cho Công an TP Bà Rịa để điều tra, làm rõ sự việc.



Anh H. cho hay khi tìm được Trần Thanh T., người này nói "nếu bỏ qua sẽ đền cho xe hàng 20 tấn". Chưa hết, qua kiểm tra điện thoại của Trần Thanh T., nhóm anh H. phát hiện một người có nick Facebook là "T.N" đã lấy những hình ảnh làm từ thiện của nhóm anh đăng trên trang cá nhân với nội dung hàng cứu trợ đã ra đến nơi, cũng như kêu gọi làm từ thiện. Quá trình đưa Trần Thanh T. về Bà Rịa, giữa anh này và Facebooker trên liên tục nói chuyện với nhau qua điện thoại.



Tài khoản Facebook "T.N" đưa những hình ảnh làm thiện nguyện của nhóm anh H. anh N. - Ảnh anh H. chụp lại màn hình.

Anh N. cho biết sau khi xe tải chất xong 8 tấn hàng tại nhà bà D., bà này có nhắn cho anh rằng xe đã lên đường kèm số điện thoại của tài xế chở hàng - cũng chính là số điện thoại của Trần Thanh T..



Sáng 26-10, anh N. gọi cho T. thì được báo xe mới ra đến Bình Thuận vì đêm 25-10 phải nghỉ ngơi. Từ sau cuộc điện thoại này, nhóm của anh gọi điện để hỏi xe đến đâu nhưng Trần Thanh T. không nghe máy mà tất cả thông tin về hành trình của xe đều thông qua bà D. báo lại cho nhóm.



Theo ĐÔNG HÀ (TTO)