Bão số 9: 80 người mất tích và tử vong, 134 người bị thương

Bão số 9 và hoàn lưu bão gây mưa lớn, úng ngập, sạt lở đất đã khiến 80 người bị tử nạn và mất tích.



Sạt lở Trà Leng: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trước khi bão số 10 tràn vào

Kon Tum thiệt hại hơn 305 tỉ đồng do bão số 9

Bão số 9 gây nhiều hình thái thiên tai. Hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc (Phước Sơn). Ảnh: TTXVN





Theo thống kê, tính đến sáng 1.11, thiệt hại do bão số 9 vẫn tiếp tục gia tăng. Đến thời điểm này, hoàn lưu bão số 9 đã khiến 29 người bị thiệt mạng (tăng 2 người so với báo cáo trước đây).



Cụ thể, Quảng Nam: 23 người (Nam Trà My: 17, Bắc Trà My: 1, Phước Sơn: 5); Gia Lai: 1 người, Đắk Lắk: 1 người; Nghệ An: 4 người (tăng 2).



Đến thời điểm này, có 51 người đang bị mất tích (tăang 1 người), trong đó: Nghệ An 3 người; Quảng Nam 24 người (Nam Trà My: 15, Phước Sơn: 8, Hiệp Đức: 1); Bình Định: 23, Kon Tum: 1.



Bão số 9 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, sạt lở đất khiến 134 người bị thương (tăng 67 người), trong đó Nghệ An: 3, Quảng Trị: 3, Thừa Thiên Huế: 14, Đà Nẵng: 6, Quảng Nam: 81, Quảng Ngãi: 13, Bình Định: 12, Kon Tum: 1, Gia Lai: 1.



Về giao thông, trên 93,6km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, 745.566m3 khối lượng đất đá sạt lở, bồi lấp; 85 cầu bị hư hỏng: Nghệ An: 26; Quảng Trị: 1, Thừa Thiên Huế: 16, Quảng Nam: 1, Quảng Ngãi: 10, Bình Định: 2; Kon Tum: 29.



Nhiều tuyến đường quốc lộ và địa phương bị ảnh hưởng, các địa phương đang thống kê, đánh giá thiệt hại. Tính đến 17 giờ ngày 31.10.2020, tại Nghệ An: 8 điểm trên các tuyến Quốc lộ 48E, 7B và 7 còn ngập, chưa thông xe.



Lực lượng quân đội giúp các trường học khắc phục cơ sở vật chất sau bão số 9. Ảnh: VGP/Quang Hiếu



Tại Hà Tĩnh: 14 điểm trên các tuyến Quốc lộ 1A, 15, 8C, 281 còn ngập, chưa thông xe. Về tình trạng ngập lụt, có 25.103 hộ bị ngập (Nghệ An 19.865 hộ, Hà Tĩnh 5.238 hộ). Các địa phương đã sơ tán 5.758 hộ dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất (Nghệ An: 3.911 hộ, Hà Tĩnh: 1.847 hộ).

https://laodong.vn/xa-hoi/bao-so-9-80-nguoi-mat-tich-va-tu-vong-134-nguoi-bi-thuong-850680.ldo



Theo Vũ Long (LĐO)