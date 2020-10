Đưa được 19 người và thi thể một công nhân Rào Trăng 3 ra khỏi rừng

Lực lượng chức năng đã đưa được 19 người từ Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên - Huế) theo đường thủy về an toàn. Ngoài ra, thi thể một công nhân Rào Trăng 3 cũng được đưa về theo đường thủy.





Lúc 15 giờ ngày 14-10, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đã đưa được 19 người từ thủy điện Rào Trăng 4 theo đường thủy về an toàn. Trong 19 người thì có 2 chuyên gia Ấn Độ.



Một thi thể công nhân ở đây cũng được đưa về. Nạn nhân có tên là Nghĩa, quê tỉnh Thanh Hoá, công nhân lái máy cẩu ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3.



Như vậy, trong số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích thì nay còn lại 16 người.





Đưa thi thể một công nh6an đầu tiên ra khỏi thủy điện





Thủy điện Rào Trăng 4 nằm ở hạ nguồn sông Rào Trăng, cách thủy điện Rào Trăng 3 tầm 10 km, tất cả đều thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế và do một chủ đầu tư. 19 công nhân và một thi thể được đưa về tại bến đò trạm kiểm lâm ở xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) sau khi lực lượng cứu hộ do Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đảm trách, dùng cano và đò máy ngược sông lên Thủy điện Rào Trăng 4. Thời gian di chuyển theo tuyến đường này tầm 1 giờ đồng hồ. Lực lượng này sau khi tiếp cận Rào Trăng 4 đã bưng thuyền vượt đập để tiếp tục di chuyển ngược dòng Rào Trăng, đến tìm kiếm, cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3.





2 chuyên gia Ấn Độ được đưa về an toàn





Hiện công tác cứu hộ bằng đường thủy vẫn đang khẩn trương bởi có hơn 40 người từ thủy điện Rào Trăng 3 xuống thủy điện Rào Trăng 4 khi gặp sự cố sạt lở đất.











Đoàn xe y tế cấp tốc chạy vào hướng thủy điện Rào Trăng 3



Khoảng 15 giờ chiều 14-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, có rất nhiều xe y tế chạy vào tuyến đường dẫn đến thủy điện Rào Trăng 3, thủy điện Rào Trăng 4 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) để tham gia cứu hộ những người gặp nạn. Trên mỗi phương tiện đều trang bị sẵn thiết bị, cáng, thuốc men cùng nhân viên y tế. Theo quan sát, có 6 xe cấp cứu y tế, 2 xe cứu hộ, cứu nạn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế lên đường.





Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) có rất nhiều người thân của các công nhân bị mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 có mặt. Trước đó, vào chiều tối 13-10, bệnh viện này cũng đã tiếp nhận, điều trị cho 5 công nhân bị thương được đưa về từ thủy điện Rào Trăng 4. Hiện cả nhân lực, vật lực đã được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp tiếp theo.





Trước đó, vào sáng 14-10, trực trăng đã tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để nắm tình hình, đồng thời thả một số nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, nước lọc và một số vật tư y tế thiết yếu khác cho những người đang mắc kẹt tại đây. Trong sáng cùng ngày, nhiều phương tiện quân sự, xe cơ giới cùng lực lượng công binh đã được điều động vào hướng thủy điện Rào Trăng 3 để xử lý, khắc phục các điểm sạt lở và tìm kiếm những người gặp nạn.



Theo Nhóm PV miền Trung (NLĐO)