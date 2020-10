Vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong

Lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở thuỷ điện Rào Trăng 3.





Ngày 14.10, một nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế xác định đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3. Cụ thể, cả 3 nạn nhân này cùng trú tại thôn Xuân Tây (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).



Theo đó, danh tính 3 nạn nhân được xác định là Lê Văn S. (SN 1986); Trương Văn N. (SN 1986) và anh Lê Văn H. (SN 1983) xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Đây là địa phương có đông người làm việc tại thủy điện ở Thừa Thiên Huế. Theo thống kê của UBND xã Hộ Độ, hiện có trên 10 người dân ở thôn Liên Xuân và thôn Xuân Tây đang làm công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 (thượng nguồn sông Bồ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).





Hình ảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế giải cứu thành công 5 công nhân thuỷ điện Rào Trăng 3 tối 13.10. Ảnh: CATTH.





Trước đó, tối 13.10, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã bố trí 2 tổ công tác, 2 cano cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ Thủy điện Hương Điền (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế) để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác để tìm kiếm, cứu nạn.



Lực lượng công an đã tiếp cận được thuỷ điện Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm mang theo cho các chuyên gia, công nhân tại đây. Đồng thời tại đây, lực lượng công an đã kịp thời cứu và đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại bệnh viện.



Được biết, 5 công nhân trên thuộc nhóm 40 công nhân ở nhà máy Rào Trăng 3 (trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ) đã đi đường rừng về đến nhà máy Rào Trăng 4.



Cũng trong chiều 13.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.





Lực lượng chức năng căng mình tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Tùng Giang.



Trưa ngày 12.10, sau khi nhận được tin về sự cố sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn công tác Quân khu 4 gồm 21 người đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát hiện trường để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời.



Vào khoảng 14h ngày 12.10, đoàn gồm 21 người xuất phát từ cơ quan Huyện ủy, thị trấn Phong Điền bằng phương tiện ôtô để đi thủy điện Rào Trăng 3, đi đến khu vực có gầm tràn sâu trên đường 71, xe ôtô không qua được, đoàn để lại xe và đi bộ vào thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km.



Đến khoảng 21h cùng ngày, do mưa rất lớn, nước chảy xiết, đường đi trơn trượt, nguy hiểm, đoàn đã phải dừng chân, nghỉ tại nhà kiểm lâm tại Tiểu khu 67, trạm Kiểm lâm sông Bồ. Khoảng 24h cùng ngày, bất ngờ đất đá đổ xuống đè lên tòa nhà đoàn đang nghỉ, có 8 người thoát khỏi.



Tại thời điểm xảy ra vụ việc, địa điểm bị sạt lở rất nghiêm trọng, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Từ rạng sáng ngày 13.10 đến nay vẫn chưa thể liên lạc được với 13 người trong đoàn công tác cứu hộ trên.



Trong tối 13 sáng 14.10, trời ngớt mưa, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của những người mất tích.





Theo Đạt Giang - Hà Phương (LĐO)