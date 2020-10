Đội "cảm tử" đang tiếp cận tàu chìm để cứu 8 người, 1 người rơi xuống biển

9h30, đội "cảm tử" gồm 4 đến 5 người đang ở trên tàu cá khoảng 10CV, vật lộn với sóng dữ, tiếp cận tàu Vietship 01, trên tàu có 8 thuyền viên bị nạn.





9h42, tàu cứu hộ bị chìm, toàn bộ người cứu hộ đang ở trên chiếc tàu Vietship.



Đội cảm tử này ra biển lúc khoảng 8h45 phút, và phải trở lại bờ vì sự cố. Sau đó, khoảng hơn 9h, đội cảm tử quay trở lại tiếp cận tàu chìm.









Đến 9h28, có một người trên tàu cứu nạn rơi xuống biển, lực lượng trong bờ đang đi dọc bờ biển tìm kiếm.



Bên ngoài, đội cứu hộ vẫn tìm cách cứu những thuyền viên trên tàu chìm.





Lúc 7h50, phát hiện 2 người trên tàu bị chìm lên ống khói chờ cứu.





Như Dân Việt đã thông tin, sáng 10/10, công tác cứu hộ 8 thuyền viên trên tàu Vietship 01 tiếp tục diễn ra.



Phương án cứu hộ là dùng tàu cá và 4 đến 5 ngư dân có kinh nghiệm ra tiếp cận với tàu chìm, cứu người.



Theo Sở chỉ huy tiền phương đang có mặt tại hiện trường cứu hộ, trong 8 thuyền viên có 1 người bị gãy tay, 1 người gãy xương sườn.



Trước đó, hơn 18h ngày 9/10, hai thuyền viên Nguyễn Duy Đông và Nguyễn Văn Huy bị sóng đánh rớt khỏi tàu hàng Vietship 01, đã trôi dạt và cố bơi vào bờ biển xã Triệu An (Triệu Phong). Lúc dạt vào, hai người mang theo áo phao, sức khỏe ổn định.



3h ngày 8/10, con tàu này bị chìm, trôi dạt ở phao số 0, cách cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) khoảng 1,5km, trên tàu có 12 thuyền viên.



Sáng 9/10, có 2 thuyền viên trên tàu là Nguyễn Mạnh Cường, SN 1978, trú Nam Đàn Nghệ An, và Nguyễn Xuân Vượng, SN 1969, trú Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh liều mình nhảy khỏi tàu, cố bơi vào bờ và được ứng cứu kịp thời, nay đã khỏe lại.



Đến chiều nay, tàu chìm dạt vào cách bờ khoảng 500 mét, trên tàu còn 10 thuyền viên.



17h ngày 9/10, một chiếc tàu nhỏ 10CV cùng đội cảm tử gồm 3 người đã vượt sóng lớn, ra biển để cứu 10 thuyền viên còn măc kẹt trên tàu Vietship 01 nhưng không thành.



Theo NGỌC VŨ (Dân Việt)