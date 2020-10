Cứu được 5 thuyền viên trôi dạt ngoài biển, đề xuất dùng trực thăng cứu thêm 12 người

Bộ đội biên phòng (BĐBP), chính quyền, nhân dân địa phương tỉnh Quảng Trị đã phối hợp, cứu được 5 thuyền viên trôi dạt ngoài biển do chìm tàu. Tỉnh này đề nghị cơ quan chuyên môn sử dụng trực thăng cứu 12 thuyền viên còn lại.





Sáng 9/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có công văn hoả tốc, đề nghị Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động trực thăng để cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01, bị trôi dạt ở phao số 0, cách cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) khoảng 1,5km.



Thuyền viên bị trôi dạt khi mới được phát hiện.



Hiện nay, tàu hàng Vietship 01 đang nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Phía ngoài tàu là bãi cạn, phía trong là kè đá, sóng biển cao từ 4,5-5m, dòng nước lũ chảy rất xoáy và mạnh nên không có phương tiện cứu hộ nào tiếp cận được.



Vì vậy, theo UBND tỉnh Quảng Trị, trực thăng cứu hộ thuyền viên là phương án cần được tính đến trong thời điểm này.





Bộ đội biên phòng Quảng Trị sơ cứu cho các thuyền viên vừa được tìm thấy.



Trước đó, tối 8/10, các đơn vị của BĐBP Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương cứu vớt thành công 5 thuyền viên bị nạn trên tàu chở hàng bị chìm ngoài biển.



Cụ thể, vào ngày 8/10, tàu chở hàng Thanh Thành Đạt 55 gồm 11 thuyền viên đang neo đậu tại vùng nước Cảng Cửa Việt thì bị sóng đánh trôi dạt ra khu vực biển phao số 1.



Đến 11h cùng ngày, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị hỏng máy và phát tín hiệu cứu nạn.



Sau đó tàu Thanh Thành Đạt 68 tiếp cận nhưng chỉ đưa được 6 thuyền viên vào bờ an toàn.



Do sóng to, gió lớn đến 15h40, ngày 8/10, tàu Thanh Thành Đạt 55 bị chìm tại cửa biển, 5 thuyền viên còn lại trên tàu bị rơi xuống biển.



Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị (ngoài cùng bên trái) có mặt kịp thời để động viên các thuyền viên gặp nạn.



Ngay lập tức, BĐBP Quảng Trị điều động lực lượng, phương tiện triển khai biện pháp cứu hộ, tổ chức 2 tổ/12 cán bộ, chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển.



Đến 23h20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cảng Cửa Việt phối hợp với chính quyền địa phương và người dân phát hiện và cứu nạn 4 thuyền viên của tàu Thanh Thành Đạt 55 trôi dạt vào bãi tắm Cửa Việt, tổ chức sơ cứu tại Trung tâm Y tế thị trấn Cửa Việt, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị điều trị, hiện sức khoẻ 4 bệnh nhân cơ bản ổn định.



Đến 2h30 ngày 9/10, thuyền viên thứ 5 trên tàu Thanh Thành Đạt 55 được người dân tìm thấy.





