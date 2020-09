Chủ tịch Quảng Ngãi: Kinh tế Quảng Ngãi đang thua xa các tỉnh trong khu vực

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thẳng thắn nhìn nhận hiện kinh tế tỉnh Quảng Ngãi đang thua xa so với các tỉnh khác trong khu vực, nếu không nỗ lực, cố gắng thì khoảng cách đó càng xa hơn.

Sáng 30-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại của năm 2020.

Theo báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 86.000 tỉ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 61,2% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 998 triệu USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 99,8% kế hoạch năm.

Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc - một trong nhiều dự án đang nợ tiền nhà thầu do thiếu hụt thu ngân sách. Ảnh: T.Trực

Ước tính đến cuối tháng 9-2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh khoảng 56.300 tỉ đồng, tăng 5,19% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 51.300 tỉ đồng, tăng 2,74%. Nợ xấu 1.200 tỉ đồng, chiếm 2,34%/tổng dư nợ. Tổng thu cân đối ngân sách ước trong 9 tháng đạt 10.580 tỉ đồng, bằng 94,1% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 57% dự toán năm.

Trong 9 tháng, có 3 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 64 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20-9, toàn tỉnh có 64 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 2 tỉ USD. Toàn tỉnh có 52 dự án đầu tư trong nước được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.368 tỉ đồng. Lũy kế đến ngày 20-9, toàn tỉnh có 678 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 297.000 tỉ đồng...

Phát biểu tại hội nghị bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho biết theo đánh giá các Bộ, ngành Trung ương, hiện Quảng Ngãi đang "chạm đáy" về mọi mặt. Do đó, nhiệm vụ quan trọng phải đổi mới mọi mặt để đạt hiệu quả cao nhất.

"Cần rát soát lại các dự án để tìm ra và giải quyết những vấn đề bất cập tồn tại đã lâu của các dự án. Tiếp tục tạo nguồn thu ngân sách; đổi mới cách thức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đưa tỉnh phát triển", bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương phải đổi mới tư duy và cách làm việc, đặt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh lên trên hết. Đồng thời, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp.

Ông Đặng Văn Minh (giữa), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.Trực

"Chúng ta phải xem "sức khỏe" của doanh nghiệp là "sức khỏe" của nền kinh tế tỉnh. Phải đổi mới ngay suy nghĩ: xem doanh nghiệp, người dân là đối tượng phục vụ cơ quan quản lý nhà nước, chứ không phải đối tượng quản lý. Chúng ta phải biết tỉnh Quảng Ngãi đang nằm ở đâu so với các tỉnh trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Đừng so nhiệm kỳ này với nhiệm kỳ trước, mà phải so với các tỉnh bạn, để có sự phấn đấu. Hiện Quảng Ngãi đang thua so với các tỉnh khác khá xa. Chúng ta không nỗ lực, cố gắng thì khoảng cách đó chắc chắn càng xa hơn. Không có lý do gì để chúng ta thua các tỉnh bạn… Đó là danh dự của tất cả chúng ta", ông Minh nói.

Ngoài ra, ông Đặng Văn Minh chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương cần phải quyết liệt, tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. "Cái này hết sức quan trọng, phải quyết liệt, triệt để. Vì Quảng Ngãi đang là địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp nhất nước, 36,4%. Nguyên nhân giải ngân thấp khâu tổ chức thực hiện kém, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở ngành, chủ đầu tư không thật sự hiệu quả, không giải quyết kịp thời khó khăn trước mắt khi phát sinh... Phải điều hành ngân sách tài chính linh hoạt, phù hợp với thực tế của tỉnh đang hụt thu ngân sách rất lớn. Một mặt cần phải quyết tâm để thúc đẩy tăng trưởng và không để tăng trưởng âm như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", ông Minh nói.

T.Trực (NLĐO)