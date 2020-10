Áp thấp nhiệt đới tăng tốc, đổ bộ vào Đà Nẵng - Bình Định tối nay, gây mưa rất to

Trung Bộ mưa rất to



Từ ngày 16 đến 21-10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 21-10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800 mm, có nơi trên 900 mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 500 mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400 mm, có nơi trên 500 mm; Từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 350 mm.



Từ ngày 16-10 đến ngày 18-10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.



Sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.