Nghi án người phụ nữ mất gần 7 tỉ vì cuộc gọi điện thoại lạ

Người phụ nữ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng sợ khi nhận cuộc gọi điện thoại lạ, đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền...





Ngày 20.9, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 7 tỉ đồng của một người phụ nữ...



Trước đó, khoảng cuối tháng 4, một phụ nữ trú trên địa bàn ở quận Thanh Xuân nhận được nhiều cuộc gọi từ số thuê bao lạ. Những người này tự giới thiệu là nhân viên bưu chính tại TP.HCM, thông báo việc bà đang sử dụng một tài khoản tại ngân hàng S.G, đang nợ 36 triệu đồng và yêu cầu bà sau 2 tiếng đồng hồ phải có mặt để giải quyết.



Bà khẳng định không có tài khoản ngân hàng và khoản nợ trên thì cuộc gọi được chuyển đến hai người đàn ông, tự xưng là cán bộ điều tra tội phạm của Công an TP.HCM, được giao nhiệm vụ "điều tra tội phạm ma túy và rửa tiền tại các ngân hàng".



Kẻ bên kia đầu dây thông báo “tài khoản ngân hàng của bà có liên quan đến đường dây tội phạm, đã nhận nhiều tiền hối lộ từ các đối tượng phạm tội”. Sau đó, kẻ này đe dọa và yêu cầu bà cung cấp thông tin cá nhân, số tiền hiện có để phục vụ điều tra.



Do hoảng sợ và tin là thật, bà này đã cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin về các khoản tiền tiết kiệm hiện có. Sau đó, bà đã đến phòng giao dịch ngân hàng để mở một tài khoản và làm thủ tục rút toàn bộ số tiền tiết kiệm, chuyển sang tài khoản vừa mở.



Sau đó, bà đã gửi cho các đối tượng toàn bộ thông tin về tài khoản vừa mở (bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu…). Sau khi chuyển tiền, bà được thông báo “toàn bộ số tiền đó để phục vụ điều tra, xong việc sẽ trả lại”.



Đến cuối tháng 8, những đối tượng nêu trên tiếp tục điện thoại cho bà Hà đe dọa và yêu cầu phải nộp thêm một số tiền để kết thúc vụ việc. Chúng đe dọa không được tiết lộ cho ai khác biết, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.



Hoảng sợ vì những lời đe dọa, nạn nhân đã đi vay người thân số tiền như các đối tượng yêu cầu, rồi mang đến ngân hàng để nộp vào tài khoản đã mở trước đó. Tổng cộng nạn nhân đã gửi gần 7 tỉ đồng vào tài khoản và bị chiếm đoạt.

https://laodong.vn/phap-luat/nghi-an-nguoi-phu-nu-mat-gan-7-ti-vi-cuoc-goi-dien-thoai-la-837802.ldo



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)