Hà Nội: Nghi án mất 13 tỉ đồng sau cuộc gọi điện thoại lạ

Một người phụ nữ trú ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sau khi nhận cuộc gọi điện thoại lạ đã chuyển 13 tỉ đồng cho nhóm lừa đảo.





Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.



Nạn nhân là một phụ nữ sống trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo bà này trình báo, có nhận được một cuộc gọi điện thoại lạ. Kẻ ở đầu dây tự xưng là nhân viên tư pháp đang điều tra nhiều vụ án lớn, với nhiều đối tượng, trong đó có liên quan đến bà.



Chưa kịp nghe hết câu chuyện, bà này hoang mang, lo lắng. Lúc đó, đối tượng ở đầu dây bên kia tiếp tục thông tin cho bà này những câu chuyện dọa dẫm.



Sau cùng, chúng yêu cầu bà này phải lập tài khoản để chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm sang tài khoản mới để cơ quan chức năng bảo vệ tài sản cho gia đình bà.



Trong nỗi hoảng sợ và muốn số tài sản của mình được bảo vệ, nạn nhân đã làm theo yêu cầu của đối tượng ra ngân hàng lập 2 tài khoản khác, đồng thời chuyển lần lượt 13 tỉ đồng vào tài khoàn mới. Đối tượng yêu cầu bà cung cấp mã OTP để phong tỏa tài khoản trên.



Tin tưởng lời đối tượng, nạn nhân làm theo yêu cầu của chúng. Sau khi chuyển mã OTP tài khoản, chỉ trong ít phút, số tiền 13 tỉ đồng chị đã chuyển vào đây bị các đối tượng rút hết.



Đến lúc này, nạn nhân mới biết bị lừa và đến Cơ quan Công an trình báo.



Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, thủ đoạn trên không mới song hiện vẫn có người mắc bẫy nhóm lừa đảo. Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước những cuộc điện thoại như trên. Theo cảnh sát, không bao giờ có chuyện cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản và cung cấp mã OTP.

