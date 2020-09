Bắt khẩn cấp hai đối tượng thủ súng, làm giả bằng đại học, sổ đỏ đất

Sáng 12-9, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ 2 đối tượng từ ngoài tỉnh đến đây thủ súng hoa cải, làm giả văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Phá đường dây làm giả hơn 120 con dấu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng

Chủ tịch HĐQT tố tổng giám đốc làm giả con dấu 'rút ruột' nguồn vốn



Trước đó, vào 15 giờ chiều 11-9, Công an thị xã La Gi đã thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Bình (30 tuổi), Vũ Mạnh Hùng (31 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên) tại một căn nhà hai đối tượng này thuê trên địa bàn thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi để làm cơ sở sản xuất giấy tờ giả.



Khám xét nơi ở, lực lượng công an thu giữ 2 máy vi tính, 1 máy in, 1 máy ép nhựa, nhiều giấy CMND, văn bằng cử nhân của các trường đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng nhiều loại giấy tờ, nhiều con dấu của các cơ quan... Ngoài ra, Công an Thị xã La Gi còn thu giữ nhiều tem chống giả, một số phong bì lớn dùng để đựng giấy tờ gửi qua đường bưu điện, đường hàng không. Cũng tại nhà thuê của hai đối tượng, công an còn thu giữ một khẩu súng tự chế và nhiều đạn hoa cải tại.



Văn bằng, giấy tờ giả bị thu giữ







Bình (áo xanh) và Hùng thời điểm công an ập vào kiểm tra





Bước đầu, Vũ Văn Bình và Vũ Mạnh Hùng thừa nhận làm giả những loại giấy tờ này để bán cho những người có nhu cầu đặt mua qua mạng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, công an đã bắt khẩn cấp Bình và Hùng. Một số người dân địa phương cho biết hai người này từ nơi khác đến thuê nhà được khoảng 1 tuần, ban đêm mới thấy ra ngoài mang theo nhiều giấy tờ, tài liệu.





Khẩu súng và nhiều viên đạn được công an thu giữ



Hiện công an thị xã La Gi đang tiếp tục điều tra vụ việc.



Theo Hợp Phố (NLĐO)