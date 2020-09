Phá đường dây làm giả hơn 120 con dấu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng

Công an quận Thanh Khê vừa triệt phá một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng.

Chiều 5-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Pháp (SN 1993, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Trần Ngọc Trinh (SN 1964, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo khoản 2 điều 341 Bộ luật Hình Sự.



Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.



Theo điều tra ban đầu, ngày 27-5, Công an quận Thanh Khê tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông Đoàn Văn Giang, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Khê Tây về một hình ảnh chụp tài liệu là giấy xác nhận tình trạng kinh doanh của Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1987, trú tổ 51 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có chữ ký giả mạo chữ ký của ông Giang.





Trần Ngọc Trinh (trái) và Trần Đình Pháp tại cơ quan công an chiều ngày 5-9



Công an quận Thanh Khê sau khi tiếp nhận thông tin đã tổ chức xác minh xác định: Vào tháng 5-2020, Nguyễn Thị Thu Thuyền liên hệ ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank - phòng giao dịch Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để lập hợp đồng vay tiền. Quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu chị Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thên.



Tuy nhiên, do không đủ điều kiện nên UBND phường Thanh Khê Tây không xác nhận. Thuyền kể việc này cho Lê Thị Thu Hà (SN 1993, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, nhân viên ngân hàng AB Bank) và được Hà giới thiệu Trần Đình Pháp có thể nhờ dịch vụ ký giấy xác nhận trên với giá 2.000.000 đồng thì Thuyền đồng ý.





Công an Thanh Khê - Đà Nẵng phá đường dây làm giả hơn 120 con dấu của cơ quan, tổ chức





Sau đó, chị Thuyền cung cấp thông tin và yêu cầu Pháp ký giấy xác nhận nên trên. Thông qua ứng dụng Zalo, Pháp sử dụng tài khoản "Trần Đình Pháp" nhắn tin cho tài khoản Gia Bảo để đặt mua 1 tài liệu giả là "giấy xác nhận tình trạng kinh doanh" có nội dung như trên. Sau đó, Pháp đã nhận tài liệu làm giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, Pháp khai đã nhiều lần đặt mua tài liệu giả từ tài khoản là Gia Bảo trong thời gian từ khoảng tháng 6-2019 đến nay rồi giao lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch.





Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trinh và Pháp



Công an quận Thanh Khê đã quyết định xác lập chuyên án và chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xoá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng này.



Ban chuyên án đã xác định được chủ tài khoản Zalo Gia Bảo là Mai Tài (SN 1991, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là đối tượng cung cấp tài liệu giả cho Trần Đình Pháp. Trần Ngọc Trinh là người trực tiếp làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho Tài và nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ngày 4-9, Ban chuyên án đã quyết định phá án, một tổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng Mai Tài tại cây xăng ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ, Điện Biên Phủ và 1 tổ công tác khác giám sát, bắt giữ Trần Ngọc Trinh tại khu vực trước công viên 29-3 đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng.





Trần Ngọc Trinh thực nghiệm hành vi phạm tội tại cơ quan công an





Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Thông qua ứng dụng Zalo, Tài nhắn tin cho Trinh cung cấp thông tin, yêu cầu của khách để đặt Trinh làm giả tài liệu. Trinh sử dụng máy tính, máy in màu tại cơ sở kinh doanh dịch vụ Photocoppy Uyên Vinh tại địa chỉ 17 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, nơi mình làm việc để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào các hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước, chỉnh sửa rồi in ra giấy.



Sau đó, Trinh giả mạo chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả theo yêu cầu rồi liên lach và giao tài liệu trên cho Tài tại nhiều địa điểm khác nhau. Đối với tài liệu là "Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh" của Nguyễn Thị Thu Thuyền, sau khi làm giả, Trinh giao lại cho Tài nhận số tiền 100.000 đồng, Tài liên lạc và giao tài liệu trên cho Pháp tại ngã tư Mẹ Nhu - quận Thanh Khê và nhận số tiền 600.000 đồng. Còn Pháp liên lạc và giao tài liệu trên cho Thuyền tại khu vực gần đó rồi nhận của Thuyền số tiền 2.000.000 đồng.



Mẫu con dấu được làm giả



Quan khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Ngọc Trinh tại số 17 đường Phân Châu Trinh, Đà Nẵng, cơ quan điều tra thu giữ 2 bộ máy vi tính, 1 máy in màu, 2 USB, 1 điện thoại di động. Kiểm tra trong các máy vi tính và trên 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo B.Vân - Q.Luật (NLĐO)