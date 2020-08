Mẹ vợ bị con rể đánh tử vong ở Quảng Ngãi

Thấy con gái bị chồng dùng gậy sắt tấn công, người mẹ ra can ngăn thì bị con rể đánh tử vong ở Quảng Ngãi.



Đối tượng Lê Văn Triều tại cơ quan điều tra. Ảnh: Diễm Phúc





Sáng ngày 4.8, Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Triều (30 tuổi, trú tại thôn Lâm Thượng, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) để điều tra về hành vi giết người.



Theo lời khai ban đầu, vào khoảng 1h ngày 3.8, do ghen tuông và mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình, Lê Văn Triều chuẩn bị 2 cây sắt hình chữ “V” sang nhà mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc L. (ở tổ dân phố 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) để tìm vợ là Nguyễn Thị M. (34 tuổi).



Tại đây, cả hai lời qua tiếng lại, sau đó Triều dùng cây sắt đánh nhiều lần vào người vợ. Thấy vậy bà L. đến can ngăn cũng bị Triệu dùng cây sắt đánh vào người và đầu. Sau đó, Triều lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.



Còn bà L. và M. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà L. đã tử vong vào tối cùng ngày.



Công an huyện Mộ Đức đã tiến hành truy nóng, đồng thời vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú. Đến chiều cùng ngày, Triều đã đầu thú tại Công an huyện Mộ Đức.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://laodong.vn/phap-luat/me-vo-bi-con-re-danh-tu-vong-o-quang-ngai-825002.ldo



Theo Thanh Chung (LĐO)