Con rể dùng búa đinh đánh bố vợ tổn hại 41% sức khỏe vì mâu thuẫn đặt tên

Từ mâu thuẫn trong việc đặt tên khai sinh cho con mới sinh, Lê Đức Hoàng ở Thanh Hóa đã dùng búa đinh đánh bố vợ tổn hại tới 41% sức khỏe.





Ngày 24-6, tin từ Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an của huyện vừa bắt giữ Lê Đức Hoàng (SN 1988; ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống). Hoàng là đối tượng đã đánh bố vợ bị thương nặng và bị Công an huyện Nông Cống phát lệnh truy nã từ tháng 4-2019.





Lê Đức Hoàng tại cơ quan công an





Theo đó, vào chiều ngày 23-6, sau khi nắm bắt thông tin Lê Đức Hoàng đã quay trở lại địa phương ở xã Trung Chính, Công an xã Trung Chính đã lập kế hoạch tổ chức vây bắt và đã tóm gọn được Hoàng ngay trong đầu tối ngày 23-6.



Theo hồ sơ của Công an huyện Nông Cống, cuối tháng 4-2019, do mâu thuẫn với bố vợ là ông Lê Văn B. (SN 1969; ngụ thôn Tống Sở, xã Trung Chính) trong việc đặt tên khai sinh cho con, Lê Đức Hoàng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ và vai ông B. làm ông B. bị thương tích nặng, tổn hại 41% sức khỏe.



Gây án xong, Hoàng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Công an huyện Nông Cống đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng.



Hiện Công an huyện Nông Cống đang củng cố hồ sơ để đưa Lê Đức Hoàng ra truy tố theo quy định của pháp luật.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)