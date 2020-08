Dỡ bỏ phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng

Bệnh viện Đà Nẵng - nơi bùng phát dịch Covid-19 tại địa phương này - đã được mở cửa trở lại sau 30 ngày phong tỏa, tiếp tục khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Ngày 25-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã cho kết thúc áp dụng biện pháp cách ly cơ sở khám chữa bệnh đối với Bệnh viện (BV) Đà Nẵng từ 16 giờ. BV Đà Nẵng chính thức mở cửa trở lại và chuẩn bị triển khai việc khám chữa bệnh tại cơ sở.



Liên tục kiểm tra



Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc BV Đà Nẵng, cho biết từ khi thực hiện lệnh phong tỏa kể từ 13 giờ ngày 26-7 đến nay, BV đã thực hiện 4 cấp độ: làm sạch bệnh nhân (BN) Covid-19, làm sạch nhân viên y tế mắc Covid-19, làm sạch môi trường và làm sạch trang thiết bị.



Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, để bảo đảm khôi phục hiệu quả hoạt động khám chữa bệnh, BV Đà Nẵng có kế hoạch hoạt động theo 4 giai đoạn. Cụ thể, từ ngày 26 đến 28-8, BV Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện các công trình cải tạo thông khí các tòa nhà, khử khuẩn môi trường và tập huấn chuyển đổi mô hình chăm sóc toàn diện. Khoảng 2 tuần kế tiếp, sẽ tiếp nhận người bệnh cấp cứu nặng; tiếp tục quản lý BN chạy thận nhân tạo chu kỳ mà BV đang quản lý; tiếp tục tổ chức phát thuốc ngoại trú cho BN lọc màng bụng và sau ghép thận; triển khai hoạt động phẫu thuật và can thiệp cấp cứu.



Khoảng 2 tuần sau giai đoạn 2, từng bước mở các bàn khám chuyên khoa, tiếp nhận điều trị BN nội trú, phục vụ mọi đối tượng. Giai đoạn 4 sẽ triển khai thêm hoạt động phẫu thuật chương trình. Tùy vào diễn biến, Sở Y tế sẽ chỉ đạo BV Đà Nẵng có kế hoạch phù hợp và thông tin kịp thời đến người dân về việc tiếp nhận khám chữa bệnh tại cơ sở.



Về quy trình khám chữa bệnh sắp tới, bác sĩ Lê Đức Nhân thông tin BV đã thiết lập lại quy trình để chuẩn bị cho thời kỳ mới, thiết lập lại toàn bộ quy trình, trong đó có thay đổi từ việc BN có người nhà chăm sóc thành được chăm sóc toàn diện bởi nhân viên y tế. BV sẽ cố gắng giảm tải và giảm mật độ BN, đồng thời bám sát bộ an toàn Covid-19 trong giai đoạn mới. Trong 16 ngày trước khi dỡ lệnh phong tỏa, các nhân viên y tế của BV Đà Nẵng đã 6 lần được xét nghiệm SARS-CoV-2.



Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cho hay việc dỡ lệnh phong tỏa BV Đà Nẵng là ngày được ngành y tế TP rất mong chờ. Thời gian tới, các chỉ số an toàn về Covid-19 sẽ là tiêu chí sống còn của các BV. Ngành y tế sẽ liên tục thành lập đoàn kiểm tra, nếu không bảo đảm an toàn sẽ đóng cửa BV.



Các nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng xúc động trong thời khắc dỡ phong tỏa Ảnh: QUANG LUẬT



Còn nhiều bệnh nhân nguy kịch



Bộ Y tế ngày 25-8 cho biết trong ngày Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc Covid-19, đều ở TP Đà Nẵng. Trong số này có 5 BN là những người cùng gia đình và tiếp xúc với BN 1017 - chủ một quán cà phê tại nhà ở Đà Nẵng. Hiện tất cả BN đã được cách ly, điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang.



Chiều cùng ngày, tại buổi hội chẩn trực tuyến điều trị BN Covid-19, GS-TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ Hội chẩn, điều trị BN Covid-19 nặng - cho biết hiện vẫn còn nhiều BN nặng, các chuyên gia đang nỗ lực hết mình cứu chữa. Không có công thức điều trị chung, mỗi BN cần căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh việc sử dụng thuốc và các chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng.



Trong số 410 BN Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 30 trường hợp tiên lượng nặng, trong đó 15 BN rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao.



Tại BV dã chiến Hòa Vang, trong số 131 BN đang điều trị tại đây có 10 BN rất nặng (trong đó, 7 BN thở máy), trong số này có 5 BN rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, tại BV Phổi Đà Nẵng, có 3 BN nặng cần hội chẩn và ở BV Bệnh nhiệt đới trung ương có 1 BN nặng. Các chuyên gia ở các điểm cầu đã cùng thảo luận, đưa ra phương án điều trị, sử dụng thuốc tốt nhất cho BN với phương châm nỗ lực tối đa vì sức khỏe người bệnh.



2 bệnh nhân Covid-19 ở TP HCM xuất viện



Ngày 25-8, BN Covid-19 số 517 và 589 là 2 BN đầu tiên trong đợt mới ở TP HCM được xuất viện, sau khi được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TP HCM và tiếp tục được cách ly tập trung. Cả hai đều hoàn toàn khỏe mạnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần.



Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, 2 BN này là thể bệnh nhẹ, triệu chứng chỉ thoáng qua, không rõ ràng. Sáu BN còn điều trị tại BV này cũng có 5 người triệu chứng thoáng qua, chỉ có BN 449 (quốc tịch Mỹ) là nặng, phải thở ôxy lúc mới nhập viện nhưng nay đã ổn định. A.Thư



Theo Bích Vân - Quang Luật - Ngọc Dung (NLĐO)