7 tháng năm 2020, cả nước xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không

(GLO)- Sáng 25-8, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng 7 tháng năm 2020. Đồng chí Trương Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia-chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ huy phòng-chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa



Báo cáo của Bộ Giao thông-Vận tải nêu rõ: 7 tháng năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không. Theo đó, tính đến giữa tháng 7, số lượng máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 231 chiếc (tăng 31 chiếc so với cùng kỳ năm 2019); số lượng trực thăng đăng ký quốc tịch Việt Nam là 32 chiếc. Sản lượng điều hành bay đi/đến là 185.000 chuyến (giảm 37%), điều hành bay quá cảnh 102.000 chuyến. Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 43 triệu lượt (giảm 37,5% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó khách quốc tế giảm 71,1%. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không đạt 690.000 tấn (giảm 21%). Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 20,7 triệu lượt khách (giảm 36,2%), trong đó khách quốc tế giảm 73,4%...

Cũng trong 7 tháng, tại các cảng hàng không, sân bay xảy ra 301 vụ vi phạm an ninh hàng không (giảm 102 vụ so với cùng kỳ năm 2019). Cả nước không xảy ra tai nạn hàng không; xảy ra 31 sự cố (giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó có 14 sự cố do kỹ thuật tàu bay, 12 sự cố do con người, 1 sự cố do thời tiết.... Các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được xử lý kịp thời; không để xảy ra mất an ninh, an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không.



Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng-chống bạo loạn, khủng bố và khẩn nguy hàng không tỉnh Gia Lai cho thấy, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, có 2.060 chuyến bay đi/đến (giảm 234 lượt chuyến), 284.826 lượt khách đi/đến, gần 1,62 triệu lượt bưu kiện đi/đến.

Về an ninh, trật tự an toàn xã hội xảy ra 14 vụ mất an ninh (11 vụ taxi vi phạm nơi đậu đỗ). Về an ninh, an toàn hàng không xảy ra 2 vụ việc máy bay va phải chim, 1 vụ cháy, 1 vụ chiếu laser vào buồng lái… Qua kiểm tra, soi chiếu, lực lượng an ninh hàng không phát hiện 1.474 loại vật phẩm nguy hiểm, 34 lượt chất dễ cháy, 7 lượt hành khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ sai quy định. Các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại 5 trường học, 51 tổ dân phố, thôn, làng cho 4.067 lượt người; tuyên truyền cá biệt 548 hộ gia đình, 21 cháu nhỏ chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không…



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai tốt các chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong các tháng cuối năm 2020: “Các hãng hàng không phải đẩy mạnh khai thác hàng không nội địa, từng bước vượt qua khó khăn về doanh thu, khôi phục dòng tiền; đảm bảo yêu cầu phòng-chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, không để lây lan ra cộng đồng thông qua vận tải hàng không. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị công an, quân đội và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực cảng hàng không, sân bay…”.

LÊ HÒA