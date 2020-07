Vụ tống tiền Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn 5 tỉ: Khởi tố, bắt giam 2 phóng viên

Liên quan đến vụ việc Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa) bị tống tiền, cơ quan công an đã bắt giữ 2 phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp.



Khởi tố, bắt giam ổ nhóm tống tiền Phó chủ tịch TX.Nghi Sơn 5 tỉ đồng

Hình ảnh clip "tố" ông T. nhận tiền của chủ doanh nghiệp lan truyền trên mạng xã hội - ẢNH CẮT TỪ CLIP



Ngày 20.7, tại cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa, đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 nghi phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản công dân.



Đây là vụ án liên quan đến nhóm tống tiền một phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa).



Đáng chú ý, trong số 6 nghi phạm bị bắt, có 2 người là phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, là Phạm Văn Ân (32 tuổi, ngụ tại P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Văn Tài (35 tuổi, ngụ tại xã Long Anh, TP.Thanh Hóa).



Đại tá Trần Phú Hà thông tin về vụ án tại cuộc họp báo - ẢNH NGỌC MINH



Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.



4 bị can bị bắt trước đó, gồm: Lê Xuân Hoàng (42 tuổi), Lê Trần Tiến Đạt (32 tuổi), Lê Trần Sính (46 tuổi, đều ngụ tại xã Hoằng Thịnh, H.Hoằng Hoá, Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (41 tuổi, ngụ tại Hà Nội).



Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 2 phóng viên của Tạp chí Tài chính doanh nghiệp là Phạm Văn Ân và Lê Văn Tài.



Theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình điều tra, ông H.Đ.T, Phó chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn, đã có báo cáo gửi cơ quan công an, tố cáo một nhóm người cố tình gài bẫy, quay clip để tống tiền ông, với số tiền lên đến 5 tỉ đồng.



Nhóm người tống tiền còn đe dọa, nếu ông T. không đưa 5 tỉ đồng theo hướng dẫn thì sẽ tung clip ông T. nhận hối lộ lên mạng xã hội.



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip “tố” ông H.Đ.T nhận hối lộ tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực hư clip này như thế nào thì hiện đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Minh Hải (thanhnien)