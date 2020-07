Thủ tướng yêu cầu sớm ngăn chặn dịch, không để lây nhiễm cộng đồng

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng phải coi việc xử lý trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất, cần tập trung chỉ đạo.





Đà Nẵng họp khẩn, triển khai phòng chống dịch COVID-19

Tập trung điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Hữu Long.



Liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa qua xuất hiện ca bệnh mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng (ca bệnh 416), sáng 26.7, trao đổi với PV Lao Động, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là chủ động, sớm có biện pháp ngăn chặn, không để lây nhiễm trong cộng đồng.



Về các chỉ đạo của Thủ tướng với tình hình dịch bệnh, Văn phòng Chính phủ cũng đã phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 25.7



Thông báo kết luận nêu rõ: Dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng (bệnh nhân 416). Các Bộ, ngành, UBND các địa phương, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24.4.2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.



Đối với các trường hợp nhiễm bệnh mới trong cộng đồng, các diễn biến mới của dịch bệnh cần xử lý bình tĩnh, kiên quyết với các biện pháp phù hợp.



Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tiếp tục việc thông tin để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.



Đà Nẵng xem xét cụ thể việc áp dụng ngay các biện pháp mạnh



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng phải coi việc xử lý trường hợp nhiễm bệnh mới phát hiện trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất, cần tập trung chỉ đạo.



Trong đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trên tinh thần bảo đảm an toàn của cả Thành phố, xem xét cụ thể việc áp dụng ngay các biện pháp mạnh, phù hợp trong phòng, chống dịch, xác định chính xác các khu vực, phạm vi cần phong tỏa, bảo đảm gọn, hẹp, hạn chế các tác động bất lợi đến hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly tập trung, xét nghiệm, giám sát y tế đối với các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân 416 và các bệnh nhân khác (nếu có).



Chỉ đạo các nhà thuốc trên toàn thành phố thông báo đến các cơ sở y tế qua đường dây nóng các trường hợp mua, sử dụng thuốc điều trị cảm cúm, hạ sốt để tiến hành xét nghiệm nhanh vi rút SAR-CoV-2.



Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Công an, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông xem xét cử ngay cán bộ tăng cường, hỗ trợ TP. Đà Nẵng để thực hiện hiệu quả việc xử lý phòng, chống dịch tại thành phố.



Bộ Y tế thành lập tổ công tác do đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ đạo để hỗ trợ Đà Nẵng xét nghiệm, cách ly, xử lý dịch; chỉ đạo thực hiện khẩn trương việc xét nghiệm trên diện rộng bằng phương thức phù hợp; cử các chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân, nhất là tập trung cứu chữa bệnh nhân số 416.





Đề nghị thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Đà Nẵng



Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa gửi công văn xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại TP Đà Nẵng.



Theo công văn, trong mấy ngày qua, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng đã ghi nhận thêm ca thứ 2 lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Nhằm khẩn trương, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai một số biện pháp như thực hiện giãn cách toàn TP. Đà Nẵng theo chỉ thị số 16 của thủ tướng trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 27.7.



