Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng có bệnh lý về tim, ung thư, được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sabeco, có bị can Vũ Huy Hoàng và 9 người bị đề nghị truy tố (bị can Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã). Theo Cơ quan điều tra, quá trình điều tra vụ án, các bị can có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, quá trình công tác đều có thành tích, được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen.





Ông Vũ Huy Hoàng khi còn công tác (ảnh VGP).



Bị can Vũ Huy Hoàng bị các bệnh lý về tim, ung thư tiền liệt tuyến.



Liên quan đến vụ án, tại cơ quan điều tra ông Vũ Huy Hoàng chỉ thừa nhận trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Bộ Công Thương, cho rằng trách nhiệm chính thuộc về bà Hồ Thị Kim Thoa (thời điểm trước là Thứ trưởng Bộ Công Thương, phụ trách Vụ Công nghiệp nhẹ) và Tổng công ty Sabeco. Việc chấp thuận cho Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thuê khu đất thuộc thẩm quyền trách nhiệm của UBND TP.HCM.



Cựu Bộ trưởng này cho rằng, chỉ nêu chủ trương chứ không kết luận giá khởi điểm của cổ phần để đấu giá.



Theo kết luận điều tra, ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương được xác định là người có trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế, công nghiệp và thương mại. Ông Hoàng đã từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ); Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.



Tháng 8/2007, ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông biết rõ khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (ở TP.HCM) đã được sắp xếp, giao cho Bộ Công Thương, Tổng công ty Sabeco, là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương vốn nhà nước chiếm 89,59% để quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê không được thành lập pháp nhân mới.



Tuy nhiên trên cương vị Bộ trưởng, ông Vũ Huy Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty Sabeco triển khai thực hiện việc liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl trái quy định.



Căn cứ vào ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa (lúc đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Phan Đăng Tuất (lúc đó là Chủ tịch HĐQT Sabeco) ký công văn đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và quyền sử dụng đất từ Sabeco sang Sabeco Pearl, để từ đó các sở, ngành thuộc UBND TP.HCM đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành Quyết định số 3186/QĐ-UBND cho Sabeco Pearl thuê đất trái quy định pháp luật.



Ngay sau khi Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư và được chuyển quyền sử dụng đất (tháng 6/2015), mặc dù chưa triển khai hoạt động gì nhưng đến tháng 2/2016, lợi dụng chủ trương thoái vốn của Chính phủ và sau khi nhận được 2 văn bản của nhóm các cổ đông sáng lập Sabeco Pearl đề nghị Vũ Huy Hoàng chỉ đạo Sabeco thoái 26% vốn góp và đề nghị được mua lại phần vốn góp này.



Ngay sau đó, ông Vũ Huy Hoàng đã quyết liệt chỉ đạo Sabeco đẩy nhanh thực hiện thủ tục thoái vốn và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá là 13.247 đồng/cổ phần.



Ông Vũ Huy Hoàng không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án đã được UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, thoái toàn bộ 26% vốn góp của Sabeco tại Sabeco Pearl, với giá khởi điểm là 13.247 đồng/cổ phần. Đến nay, Công ty cổ phần đầu tư quảng trường Mê Linh (tiền thân là Sabeco Pearl) doanh nghiệp 100% vốn tư nhân là đơn vị đứng tên quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng.



Theo Cơ quan điều tra, bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên của bị can Vũ Huy Hoàng, quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, có diện tích hơn 6.000 m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.



Hậu quả mà bị can Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây ra cho nhà nước trong thời gian từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (ngày 30/6/2015) đến khi bị phát hiện, ngăn chặn (8/11/2018) là đặc biệt lớn (hơn 3.800 tỷ đồng).



Hành vi của cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự (có hình phạt từ 10 đến 20 năm tù).



Theo PVCT (Dân Việt)