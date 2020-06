Ô tô 4 chỗ găm vào đầu xe khách, 1 người chết, 3 người bị thương

Chiếc ô tô con nhãn hiệu Toyota vios khi lưu thông đến địa phận P.Quảng Tiến (TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe khách khiến tài xế xe con tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương.





Hiện trường vụ tai nạn - ẢNH NGƯỜI DÂN CUNG CẤP







Ngày 18.6, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe khách khiến 1 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương.



Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 17.6, ông Nguyễn Văn Trung (54 tuổi, ngụ tại TT.Hậu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, mang biển số 36A-170.91, lưu thông trên đường Trần Nhân Tông, hướng TP.Sầm Sơn - TP.Thanh Hóa.





Chiếc ô tô con bị hư hỏng rất nặng sau vụ tai nạn - Ảnh Người Dân Cung Cấp





Khi đến địa phận khu phố Ninh Thành (P.Quảng Tiến, TP.Sầm Sơn), ô tô 36A - 170.91 bất ngờ lấn làn, đâm trực diện vào đầu xe ô tô khách biển số 29B - 605.40, do anh Nguyễn Hoàng Phượng (38 tuổi, ngụ tại H.Lâm Thao, Phú Thọ) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.



Cú đâm rất mạnh khiến toàn bộ phần đầu xe ô tô chiếc xe ô tô 36A - 170.91 cắm sâu vào đầu xe khách. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Trung chết tại chỗ, thi thể mắc kẹt trong xe; 3 người trên xe khách bị thương. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đưa thi thể nạn nhân tử vong ra khỏi xe. Hiện Công an TP.Sầm Sơn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

