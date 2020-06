Xe tải gây tai nạn thảm khốc làm 5 người chết ở Đắk Nông chở gần gấp đôi tải trọng

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định xe tải gây tai nạn thảm khốc làm 5 người chết đã chở quá tải trọng cho phép của xe hơn 75% chứ không như lời khai ban đầu của tài xế.

Tối 17-6, một lãnh đạo VKSND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với tài xế Ngô Văn Bền (SN 1993, quê tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết tài xế Ngô Văn Bền là người điều khiển xe tải mang BKS: 69C- 051.59 gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người chết, 5 người bị thương vào ngày 13-6 vừa qua.

Theo vị này, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Bền khai nhận xe tải mang BKS: 69C-051.59 được phép chở 14,4 tấn và tài xế chỉ chở khoảng 15 tấn (trong giới hạn cho phép).

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng xác định, thực tế xe tải này đã chở 25,3 tấn hàng. Do xe chở hàng hóa quá trọng tải hơn 75% theo thiết kế của nhà sản xuất, nên đã làm ảnh hưởng đến hệ thống an toàn của xe (phanh xe). Mặt khác, do tài xế không có kinh nghiệm điều khiển xe (rà phanh liên tục trên đường làm phanh xe bị mất hiệu lực) dẫn đến gây tai nạn.

Như đã phản ánh, sáng 13-6, tài xế Bền điều khiển xe tải mang BKS: 69C-051.59 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, khi xe lưu thông đến khu vực chợ 312, tài xế Bền đạp thắng thì nhưng thắng không có hiệu lực. Lúc này, tài xế đã cố tình cho xe va chạm, tông vào 1 xe container và 2 xe tải cùng chiều với mục đích giảm tốc độ. Tuy nhiên, hành động này đã khiến 2 chiếc xe tải mất thắng lao lên vỉa hè gây ra vụ tại nạn thảm khốc làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng. Riêng xe tải do tài xế Bền điều khiển chạy cách hiện trường vụ tai nạn giao thông khoảng 1km rồi lật nghiêng bên đường.