Khởi tố nghi phạm sát hại cô bé 13 tuổi ở Phú Yên tội giết người

Nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) bị khởi tố về tội giết người khi ra tay sát hại cô bé 13 tuổi trong khu rừng dương.

Chiều 22-6 đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với nghi phạm Phạm Kim Phê (SN 2002, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Hiện VKSND Phú Yên đang xem xét phê chuẩn các quyết định khởi tố này.





Trước đó, sáng cùng ngày, VKSND Phú Yên đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Kim Phê. Theo điều tra ban đầu, Phê là 1 trong nhóm 6 bạn đã đi chơi cùng với nạn nhân Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vào tối 17-6. Khi chở em H. về, nghi phạm Phê không chở về nhà mà chở ra khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Tây, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An) rồi ra tay sát hại.





Như Báo Người Lao Động đưa tin, sáng 21-6, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. tại khu vực rừng dương của xã An Ninh Đông sau 4 ngày mất tích.





Trước đó, tối ngày 17-6, H. có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ đêm, chị của H. có nhận được lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em" từ số điện thoại của H, rồi cúp máy. Sau đó, gia đình đã nhiều lần gọi lại số máy của H. nhưng chỉ đổ chuông, không có người bắt máy. Gia đình đã báo chính quyền và công an để hỗ trợ tìm kiếm nhưng sau 4 ngày mới tìm thấy thi thể H bị vùi lấp dưới cát.



