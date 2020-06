Tìm thấy thi thể em gái 13 tuổi sau 4 ngày mất tích với lời kêu cứu "Chị ơi, cứu em!"

Sau khi em gái xin đi ăn quà vặt nhưng lâu chưa về thì người chị nhận được lời kêu cứu “Chị ơi, cứu em!” từ số điện thoại của em gái.

Nguồn tin Báo Người Lao Động trưa 21-6 cho hay lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi, quê xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vào sáng cùng ngày. Thi thể em H. được tìm thấy ở gần các quán ăn bên cầu An Hải, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.