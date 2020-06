Công an TP.HCM phá đường dây mua bán 86kg ma túy, bắt 12 người

Công an TP.HCM vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, bắt giữ 12 người, thu giữ tổng cộng 86kg ma túy tổng hợp các loại cùng một số tang vật liên quan như súng, quả nổ...

Võ Quốc Hòa - nghi phạm trong đường dây ma túy bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thêm một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, vào giữa tháng 4-2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua các tỉnh Tây Nam Bộ đưa về TP.HCM.

Những người trong đường dây này luôn mang theo vũ khí để sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng truy bắt.

Số vũ khí và ma túy công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Từ cuối tháng 4-2020 đến giữa tháng 5-2020, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an quận Tân Bình, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh đã triệt phá hai nhánh của đường dây này.

Kết quả, cơ quan công an đã bắt 7 người, thu giữ 26kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có 9.000 viên thuốc lắc), 1 khẩu súng K54, 20 viên đạn, 3 quả nổ, 2 ôtô…

Qua điều tra, mở rộng vụ án, đến ngày 21-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt thêm 5 người (trong đó có người cầm đầu đường dây này). Tang vật thu giữ 60kg ma túy tổng hợp các loại (trong đó có hơn 18.000 viên thuốc lắc), 1 súng CZ75, 5 viên đạn, 3 ôtô…

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ để xử lý những người trong đường dây ma túy trên theo quy định của pháp luật.