Cần cẩu đụng đường dây điện, tài xế bị điện giật tử vong

Khoảng 11 giờ ngày 29-6, tại xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã xảy ra một vụ điện giật và cháy xe ô tô khiến 1 người tử vong.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.L





Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Lê Xuân L. (33 tuổi, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) điều khiển xe tải gắn cần cẩu đi đến trạm biến áp thuộc xóm Yên Thịnh (xã Nghi Xuân). Trong lúc hoạt động, không may cần cầu đụng vào đường dây điện phía trên gây ra hiện tượng phóng điện, cháy xe. 2 người đi cùng xe may mắn thoát được ra ngoài, riêng tài xế L. bị điện giật tử vong.



Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động xe chuyên dụng cùng 16 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường dập tắt đám cháy.



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.



Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)