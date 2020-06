Điện giật 2 người chết, 1 người bị thương khi treo panô tại cổng huyện ủy

Ngày 19-6, khi đang treo panô tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, 3 công nhân bất ngờ bị ngã từ trên cao xuống đất do điện giật làm 2 người chết, 1 người bị thương nặng hiện đang được cấp cứu.



Hiện trường vụ điện giật khiến 3 người thương vong - Ảnh: NGUYỄN NINH





Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 19-6, thượng tá Vũ Dương Tường - trưởng Công an huyện Gia Lộc - cho biết ngày 19-6 tại khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc xảy ra vụ tai nạn lao động làm 3 người thương vong.



Các nạn nhân gồm: Nguyễn Khắc Đạt (28 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc); Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, trú tại thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc) và Tăng Văn Tâm (32 tuổi, trú tại thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc).



Trước đó, 3 công nhân này được Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Gia Lộc thuê treo panô để tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương dọc tuyến đường Lê Thanh Nghị, thị trấn Gia Lộc, trong đó có khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc tại số 52 Lê Thanh Nghị.





Khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc - nơi ba công nhân bị điện giật khi treo panô - Ảnh: NGUYỄN NINH





Khoảng 10h30 ngày 19-6, khi đang treo panô tại khu vực cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc thì cả ba người nói trên bị ngã từ trên cao xuống đất do bị điện giật. Cả ba nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân Tuyền và Tâm được xác định đã chết, riêng anh Đạt hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.



Sau khi sự việc xảy ra, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an huyện Gia Lộc phối hợp Viện KSND huyện, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.



Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân 2 công dân chết là do bị điện giật gây bỏng điện.



