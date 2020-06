Bộ Công an đang làm việc với Nhật Bản về nghi vấn công ty Tenma hối lộ

Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô chiều nay 2-6 cho biết lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các Cục nghiệp vụ làm việc với cơ quan chức năng phía Nhật Bản để thu thập thông tin liên quan đến vụ việc nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ.

Chiều tối nay 2-6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, đã trả lời một số thông tin liên quan đến vụ việc nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam (có trụ sở tại Bắc Ninh) hối lộ công chức ngành thuế, hải quan Việt Nam để né thuế.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang làm việc với các cơ quan liên quan, trong đó có công ty Tenma, Cục Thuế và Cục Hải quan Bắc Ninh.

Về phía Bộ Công an, lãnh đạo Bộ đã giao các Cục nghiệp vụ liên hệ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để thu thập thông tin về vụ việc phục vụ quá trình điều tra, làm rõ. "Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin công khai, hiện vụ việc đang được tiến hành theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ cán bộ, công chức ngành thuế và hải quan Việt Nam dấy lên khi một số hãng thông tấn, báo chí của Nhật Bản đăng tải thông tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yen (hơn 5 tỉ đồng).

Lãnh đạo Bộ Tài chính đã hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, làm rõ. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và công khai thông tin khi có kết quả xác minh.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cho biết Bộ đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh để nắm tình hình. Được biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã yêu cầu cục Hải quan và cục Thuế tỉnh này cung cấp hồ sơ phục vụ công tác điều tra nghi vấn Công ty Tenma Việt Nam hối lộ để được miễn giảm thuế.

Liên quan đến vụ việc này, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 11 cán bộ, công chức để xác minh, làm rõ.