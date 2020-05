Nghi vấn công ty Nhật hối lộ: Một Vụ trưởng vừa được bổ nhiệm bị tạm đình chỉ công tác

Ông Phạm Đức Thường, vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thuế (trước đó ông Thường là Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh) đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Tenma Việt Nam.

Liên quan đến nghi vấn Công ty TNHH Tenma Việt Nam hối lộ để né thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Phạm Đức Thường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, để phục vụ công tác thanh kiểm tra, làm rõ sự việc.





Ông Phạm Đức Thường nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thuế từ ngày 1-5-2020 - Ảnh: Tạp Chí Thuế





Ông Phạm Đức Thường vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thuế (Tổng cục Thuế) từ ngày 1-5-2020. Ông Thường là người ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam hồi tháng 8-2019. Đoàn kiểm tra thuế gồm có 4 thành viên, hiện cũng đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.



Trước đó, trong báo cáo gửi Thanh tra Bộ Tài chính ngày 22-5, Cục Thuế Bắc Ninh cho biết thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2019, Cục Thuế ban hành quyết định số 2745 ngày 21-8-2019 về việc kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam.



Qua kiểm tra, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi là hơn 387 triệu đồng. Cục Thuế Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này về hành vi khai sai số thuế thu nhập doanh nghiệp.



Cục Thuế đã yêu cầu đoàn kiểm tra báo cáo toàn bộ diễn biến khi thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. "Đối với nội dung kiểm tra nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này"- Cục Thuế Bắc Ninh báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính.



Về kết quả kiểm tra, Cục Thuế Bắc Ninh cho biết công ty Tenma Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất ưu đãi 15% trong vòng 12 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 3 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Việc ưu đãi này quy định tại điều 24, 25 Nghị định 108/2006 là do công ty Tenma Việt Nam được thành lập từ dự án đầu tư mới. Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 9-11-2007.



Đối với phần vốn đầu tư đăng ký bổ sung 22 triệu USD ngày 26-12-2018, theo giải trình của công ty này, khi đề nghị cấp điều chỉnh bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, công ty đã lập hồ sơ với lý do tăng vốn đầu tư là do trượt giá xây dựng, mua sắm thiết bị và chênh lệch tỷ giá 16 triệu USD; tăng vốn lưu động gần 6 triệu USD phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, toàn bộ vốn đầu tư 52 triệu USD vẫn thuộc dự án ban đầu.



Theo Cục Thuế Bắc Ninh, trường hợp nếu coi 22 triệu USD tăng thêm là dự án mở rộng thì dự án đầu tư của công ty sẽ được quyền lựa chọn áp dụng mức ưu đãi theo dự án gốc cho thời gian còn lại tính từ kỳ thuế 2015, bao gồm miễn giảm và thuế suất ưu đãi.



Thực tế, công ty cũng đã lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế 2015) khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm 2015.



Cơ quan thuế Bắc Ninh cũng khẳng định, trong quá trình làm việc với lãnh đạo công ty, Tổng giám đốc, giám đốc tài chính là người Nhật Bản nên đoàn đều phải thông qua phiên dịch của công ty. Khi làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo, nhân viên kế toán công ty đều thực hiện tại phòng họp của công ty. Trong quá trình làm việc giữa đoàn kiểm tra với công ty, phía công ty còn có trợ giúp của Công ty kiểm toán KPMG.



Bên cạnh đó, trong suốt quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra. Đoàn kiểm tra thực hiện nội dung kiểm tra trong phạm vi quyết định kiểm tra; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu đến doanh nghiệp, không yêu cầu, đòi hỏi cung cấp hồ sơ tài liệu gì ngoài nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra, thành viên đoàn không nhận bất cứ lợi ích vật chất gì từ công ty TNHH Tenma Việt Nam.



Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh, ngày 20-5, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với cơ quan này và đơn vị đã cung cấp các hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Theo Minh Phong (NLĐO)