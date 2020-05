Xác định danh tính 5 người mất tích trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các lực lượng cứu hộ cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật ghe trên sông Thu Bồn.





Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG





Chiều 8-5, cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định danh tính 5 nạn nhân mất tích trên sông Thu Bồn và các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm.



Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 15h ngày 8-5, 11 người ở thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bơi ghe nhôm qua bờ sông phía TP Hội An, Quảng Nam chơi. Trên đường về thì ghe bị lật ở khu vực giữa sông khiến 5 người mất tích, 6 người được cứu sống.



Danh sách 5 nạn nhân mất tích gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu, Nguyễn Ngọc Trường, Nguyễn Đức Tính, Võ Hùng Tâm, Lê Văn Lưu (tất cả cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên).



Ngoài ra 6 người may mắn được người dân ở khu vực này huy động ghe thuyền cứu vớt nên an toàn.



Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội ở Quảng Nam cùng ngư dân đã đưa hàng chục ghe thuyền ra khúc sông nơi xảy ra vụ lật ghe để tìm kiếm các nạn nhân mất tích.



Theo những người dân thôn Hội An, tất cả những người trên chiếc ghe gặp nạn đều không mặc áo phao.





Người dân tập trung ra bờ sông theo dõi vụ việc - Ảnh: LÊ TRUNG





Có mặt tại hiện trường, ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện cùng các phương tiện khẩn trương tổ chức tìm kiếm 5 nạn nhân còn mất tích.



"Khẩn trương xác định chính xác khu vực bị nạn để tìm kiếm các nạn nhân, có thể thức xuyên đêm để tìm kiếm càng nhanh càng tốt" - ông Thanh yêu cầu.





Ông Lê Trí Thanh - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (phải) - có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tìm kiếm người mất tích - Ảnh: LÊ TRUNG





Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết vào sáng cùng ngày, nhóm thanh niên gồm 11 người (trong đó có cả chủ chiếc ghe, cùng ở thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên) qua Khu du lịch sinh thái bên kia sông phía TP Hội An để câu cá.



Trên đường quay trở về, chưa đến giữa sông thì bị một trận lốc xoáy cộng với ghe vỏ nhôm nhẹ nên bị lật ghe, chìm xuống dòng nước chảy xiết khiến 5 người mất tích.



"Chúng tôi đã khẩn trương triển khai tổ chức các biện pháp công tác để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Trong đó huy động các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát đường thủy đặc biệt là chính quyền cùng ngư dân. Tuy nhiên công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do thủy triều lên, trời tố" - thiếu tướng Dũng nói.



Đến 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy những người mất tích.



Theo LÊ TRUNG (TTO)